Más de 1.000 voluntarios se suman, el panorama del aluvión de Santiago

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Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- Más de mil voluntarios se integraron este sábado a las labores de despeje y limpieza que se realizan en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al este de Santiago, donde el pasado jueves un aluvión dejó seis lesionados y arrasó con autos, buses, viviendas y comercios.

El trabajo en esa área precordillerana en la falda de Los Andes, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de Santiago, quedó dividida en dos grupos de trabajo: el del Ejército de Chile y otro de la municipalidad junto a los voluntarios, explicó a la prensa local el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

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Las labores requieren de aceleración porque la proyección de la temperatura para la jornada aumenta con respecto a días previos, indicó Codina, lo cual traería la solidificación del lodo.

Tras tres días de la emergencia, el panorama que dejó el paso del torrente de agua y lodo se mide en datos y cifras:

Causas

Las autoridades determinaron preliminarmente que una combinación del incendio que afectó previamente al sector a inicios de año, una isoterma cero elevada y precipitaciones intensas en un periodo breve, produjeron el desprendimiento de la montaña.

Extensión

Tres calles principales que descienden verticalmente desde la cordillera: Camino El Alba, General Blanche y Quebrada Honda fueron los cauces del aluvión que alcanzó a otras vías como la calle San Carlos de Apoquindo.

El área afectada abarcó 3,1 kilómetros cuadrados y otros tres de rutas secundarias, en un recorrido de 15 kilómetros de avenidas y calles.

Afectados

En el sector, según datos del Censo 2024, viven 1.977 personas de 60 años o más, 430 niños de hasta cinco años y 234 personas con discapacidad.

Servicios como la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, los colegios Redland School y La Virgen de Pompeya, una sede de Departamento Universitario Obrero y Campesino (DuocUC), el Mall Paseo Los Dominicos y la Iglesia y el Pueblito Los Dominicos están entre los afectados.

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Daños

Las autoridades del Gobierno y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) ofrecieron cifras del devastador evento.

Seis personas resultaron heridas, entre las más de 1.000 que fueron asistidas por Bomberos.

2.015 viviendas resultaron afectadas, entre esas, 55 están inhabitables y otras 1.960 reciben asistencia por daños menores.

Al menos 90 vehículos resultaron siniestrados como consecuencia del aluvión.

83 locales del sector del Mall Paseo Los Dominicos y alrededores.

Costo

Entre 50 y 170 millones de dólares se estiman los primeros cálculos de daños, reflejados en la prensa local, que consultó a distintos evaluadores.

En total, contabilizaron casi 4.000 propiedades afectadas -incluyendo el área comercial y servicios- y el 68 % de ellas son viviendas, según la consultora Inciti.

Contingencia

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Anfusenapred) advirtió que la Región Metropolitana cuenta con menos de 20 personas para gestionar y monitorear las emergencias en las 52 comunas de la región.

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Un funcionario por cada 390 mil habitantes equivale esa dotación, y los profesionales trabajan por más de 24 horas continuas.

Investigación

La Fiscalía chilena anunció que investigará el origen, y las posibles responsabilidades que recaen sobre las autoridades, entre ellas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Municipalidad Las Condes.

El concejal de Las Condes Luis Hadad reconoció este sábado a la prensa local que existían documentos de enero y febrero de este año que alertaban sobre posibles problemas en 25 quebradas de la zona.

Además, aseguró que en los últimos seis meses se destinaron más de 500 millones de pesos chilenos (alrededor de 500 mil dólares) a la limpieza de quebradas y que los concejales recibieron un informe detallado. EFE

(foto)