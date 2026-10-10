Irán informa de un grave incendio en un superpetrolero que activó una mina al intentar cruzar Ormuz

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La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de un "enorme incendio" en un superpetrolero que transportaba petróleo provocado por el impacto contra una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz "por una ruta no autorizada".

"Un superpetrolero no autorizado que transportaba crudo intentaba salir por una ruta no autorizada del estrecho de Ormuz y ha sufrido una gran explosión tras el impacto contra una mina marítima en una ruta declarada peligrosa", ha informado el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

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El superpetrolero habría desactivado sus sistemas de navegación y posicionamiento para esta maniobra y ahora sufre "un gran incendio", cuyo humo "es claramente visible para la gente que vive en la costa", según recoge la agencia de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, Tasnim.

"Todos los petroleros que intenten ignorar las leyes de seguridad del estrecho de Ormuz terminarán en un terrible incendio", han advertido desede la organización.

Por el momento no hay ninguna información sobre este incidente procedente de la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés), organismo encargado de recopilar información sobre problemas de navegación en este estratégico punto.

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