Hitler Mussolini Simeón es elegido alcalde en una localidad de Perú por un partido de centro-izquierda

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El candidato del partido de centro-izquierda Ahora Nación Hitler Mussolini Simeón Flores ha sido elegido alcalde de Queropalca, en la provincia peruana de Lauricocha, en la región peruana de Hánuco, según datos oficiales de las autoridades electorales tras la votación del pasado 4 de octubre.

Simeón ha sido elegido con 229 votos, un 34,54% del total, y se impone así por 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, del partido Renovación Popular, que sumó 204 sufragios (30,76%).

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Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, quedó tercera con 187 votos (28,205%), según las actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En Queropalca se contabilizaron 707 votos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos.

El nombre del candidato electo contiene los de los dictadores alemán e italiano de la década de 1930 Adolf Hitler y Benito Mussolini. Simeón nació en Queropalca en 1981 y aunque ahora ha sido candidato por Ahora Nación en anteriores ocasiones se presentó por el gubernamental Fuerza Popular, de extrema derecha, la última en 2025.

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