El oeste de México en alerta por el huracán Simón, entre suspensiones y evacuaciones

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Ciudad de México, 10 oct (EFE).- Desde la suspensión de actividades no esenciales a partir de este sábado hasta evacuaciones en zonas de riesgo, el oeste de México está en alerta ante el avance del huracán Simón, que amenaza con tocar tierra el domingo y dejar lluvias extraordinarias en varios estados del país.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, informó en un mensaje en X que las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 horas (22:00 GMT) de hoy en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

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Al mismo tiempo, exhortó a la población a "permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios".

Previamente, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció la suspensión de actividades e hizo un llamamiento a evacuar zonas de alto riesgo y trasladarse a un refugio temporal antes de las 16.00 hora local.

La funcionaria llamó a evacuar prioritariamente viviendas que no garanticen las condiciones de seguridad y zonas propensas a inundaciones o deslaves.

"No esperen a que las condiciones se agraven para ponerse a salvo", exhortó Velázquez, quien a la vez llamó a la población a evitar salir "siempre que sus viviendas se encuentren en lugares seguros".

Entre las actividades suspendidas se encuentran las comerciales y recreativas. Las autoridades también pidieron evitar los desplazamientos no esenciales.

La medida tiene "el objetivo de salvaguardar la vida de las personas", de acuerdo con un aviso de Protección Civil.

Velázquez indicó además que se mantiene el pronóstico de que Simón ingrese a tierra en la mañana del domingo en costas mexicanas.

Desde este sábado, las autoridades mexicanas prevén lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Michoacán, Colima y Jalisco, con riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

El sistema alcanzó la categoría 3 durante la madrugada del sábado, tras una rápida intensificación que lo llevó de tormenta tropical a huracán el jueves a huracán categoría 2 el viernes.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Simón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 295, mientras se desplaza hacia el norte a dos kilómetros por hora.

A las 12:00 hora local (18:00 GMT), el centro del huracán se localizó aproximadamente a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).

Las autoridades mexicanas prevén que el ciclón siga fortaleciéndose en las próximas horas hasta alcanzar la categoría 4 antes de ingresar a tierra las primeras horas del domingo.