Colonos israelíes perpetraron hoy 18 ataques en Cisjordania en plena cosecha de aceituna

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Jerusalén, 10 oct (EFE).- Colonos israelíes perpetraron este sábado al menos 18 ataques contra palestinos en Cisjordania ocupada, la mayoría contra agricultores que recogían aceituna, con más de una decena de heridos, según organismos palestinos y activistas.

La Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, dependiente de la Autoridad Palestina, registró las agresiones en las gobernaciones de Ramala, Nablus, Salfit, Qalqilia, Hebrón, Jericó, Jerusalén y Tulkarem, e incluyeron palizas, uso de gas pimienta, retención de personas, robo de cosechas, vehículos y herramientas, ataques a viviendas y daños a árboles.

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El incidente más grave se registró en Deir Abu Mashal, al noroeste de Ramala (centro de Cisjordania), donde un ataque de colonos y soldados israelíes contra agricultores dejó diez heridos, uno de ellos por fuego real, dos por balas de goma y siete por golpes, según la Media Luna Roja Palestina.

Los atacantes procedían del puesto de avanzadilla de Kfar Roim, levantado recientemente al este del asentamiento de Emanuel, y en la persecución se les unió un colono armado con un fusil que apuntó a palestinos y activistas, según el grupo.

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Un recolector se rompió una pierna al caer durante la huida, y los colonos robaron una vareadora eléctrica y sacos de aceituna y rajaron los neumáticos de un vehículo, añadió la Media Luna Roja.

Los activistas llamaron a la Policía israelí, que no acudió, mientras que testigos palestinos aseguraron que llegaron soldados que dispararon fuego real para alejar a los palestinos. La Policía israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE.

Por otra parte, un joven de 26 años resultó herido por fuego real de las fuerzas israelíes en Saír, cerca de Hebrón (sur), y dos menores resultaron heridos durante una incursión militar en Qarawat Bani Zeid (Salfit, centro), uno de ellos de un disparo en el muslo, según la Media Luna Roja.

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La temporada de recogida de la aceituna, que arranca en octubre y es una fuente de ingresos clave para miles de familias palestinas, es cada año uno de los periodos de mayor violencia de colonos en Cisjordania. EFE