Agencias

Mohamed VI critica "irresponsabilidad" de políticos en España y rechaza "presiones"

Guardar

Rabat, 9 oct (EFE).- El rey Mohamed VI criticó hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no citó, y advirtió de que la "asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario y nunca será objeto de cualquier presión, amenaza ni chantaje".

En su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI admitió que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado" y anunció que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo común y la estabilidad regional. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiratos confirma copiloto de Flydubai pretendía ataque suicida contra aeropuerto israelí

Infobae

Netflix planea despedir a 850 trabajadores, alrededor de un 5% de su plantilla

Netflix planea despedir a 850 trabajadores, alrededor de un 5% de su plantilla

Expertos de la ONU: la justicia penal internacional nacida en Núremberg "pende de un hilo"

Infobae

La colíder de Sumar, sobre Rufián: "Todos los teléfonos pendientes de si Gabriel quiere estar en Frente Amplio"

La colíder de Sumar, sobre Rufián: "Todos los teléfonos pendientes de si Gabriel quiere estar en Frente Amplio"

Netanyahu elogia a EEUU por sancionar a la CPI, "una amenaza mortal para las democracias"

Infobae