Mohamed VI critica "irresponsabilidad" de políticos en España y rechaza "presiones"

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Rabat, 9 oct (EFE).- El rey Mohamed VI criticó hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no citó, y advirtió de que la "asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario y nunca será objeto de cualquier presión, amenaza ni chantaje".

En su discurso de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI admitió que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado" y anunció que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo común y la estabilidad regional. EFE

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