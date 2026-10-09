Más de 20 legisladores japoneses viajan a Taiwán para asistir al Día Nacional de la isla

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Taipéi, 9 oct (EFE).- Una delegación de veintisiete legisladores japoneses de la mayor agrupación interpartidista favorable a Taiwán en la Dieta (Parlamento) llega este viernes a la isla para asistir a los actos del Día Nacional, que se celebra el sábado, en un contexto de tensión entre Pekín y Tokio a cuenta del territorio autogobernado.

Durante su estancia, la comitiva -compuesta por veintisiete parlamentarios, entre ellos Keiji Furuya, sancionado por China, y otros siete secretarios- participará en la ceremonia del Día Nacional y se reunirá con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, y el titular del Parlamento local, Han Kuo-yu, según informó este viernes la Cancillería de Taiwán.

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"El Ministerio de Asuntos Exteriores espera que ambas partes sigan profundizando los intercambios y la cooperación parlamentaria y en otros ámbitos, para promover juntas la paz, la estabilidad y la prosperidad del Indopacífico", señaló el ministerio en un comunicado.

La visita de este grupo de legisladores se produce en medio del recrudecimiento de las relaciones entre Pekín y Tokio, después de que en noviembre del año pasado la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugiriese que un ataque chino contra Taiwán podría justificar una respuesta militar de Japón.

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La delegación japonesa será una de las más numerosas entre los 228 dignatarios extranjeros que asistirán a los actos del Día Nacional, entre los que figuran también el rey Mswati III de Esuatini, único aliado diplomático de la isla en África, y el vicegobernador del estado estadounidense de Indiana, Micah Beckwith.

En un comunicado recogido por la agencia CNA, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán indicó que entre los invitados se encuentran 156 miembros de comitivas extranjeras y otros 72 representantes de otros países actualmente destinados en Taiwán, cifras sensiblemente superiores a las del año pasado.

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La isla celebra el 10 de octubre el Día Nacional, una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial china en 1911 y el establecimiento de la República de China (nombre oficial de Taiwán), y en la que los presidentes taiwaneses suelen dirigirse a la ciudadanía.

En su discurso del año pasado, Lai Ching-te anunció el desarrollo del 'Escudo de Taiwán' ('T-Dome', similar a la 'Cúpula de Hierro' israelí), con el fin de reforzar las capacidades defensivas de la isla ante un eventual ataque aéreo de Pekín, que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con el control de este territorio.

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Tras sus palabras, China denunció que el mandatario taiwanés estaba conduciendo a la isla a un "peligroso escenario de conflicto bélico" y lo acusó de "fabricar todo tipo de mentiras para promover la independencia por la fuerza y oponerse a la reunificación" con el continente. EFE