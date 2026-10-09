Descubren una red de contrabando de leche en tuberías de gasóleo entre Líbano y Siria

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El Cairo, 10 oct (EFE).- Las autoridades libanesas han descubierto una red de tuberías de plástico utilizadas para el contrabando de leche entre el Líbano y Siria, ocultas entre los terraplenes que separan las fronteras entre ambos países, informaron este viernes diversos medios locales, que indicaron que esas tuberías se habían utilizado anteriormente para el contrabando de gasóleo.

Según esos medios, contrabandistas han reutilizado mangueras y tuberías que se usaban con anterioridad para el contrabando de gasóleo y otros hidrocarburos bajo tierra en la región fronteriza de Al Qaa, en el valle de la Beká, en el este del Líbano.

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Fuentes libanesas, citadas por la televisión local Al Jadeed News, indicaron que los contrabandistas "bombeaban leche líquida a través de esas mangueras de 230 metros de largo para cruzar la frontera hacia territorio libanés".

Apuntaron que ese nuevo método "innovador" de contrabando fue descubierto por los servicios de Inteligencia del Ejército libanés, que procedió a cortar y destruir los tramos enterrados, sin que se informara de detenciones.

El diputado del Parlamento libanés Antoine Habchi instó a los organismos de seguridad y al Poder Judicial libanés a "esforzarse para saber quiénes están detrás" de esas operaciones de contrabando.

"Quién sabe qué otras cosas han inventado (...) habían enviado gasóleo en las mismas tuberías antes utilizarlas para el contrabando de leche (...) ¿Que pasaría con la gente que toma esa leche?, ¿Muere?", se preguntó Habchi.

Fuentes de seguridad estimaron el volumen del contrabando entre dos y cuatro toneladas de leche al día, y señalaron que los contrabandistas utilizaban una técnica de bombeo de agua para limpiar y lavar las mangueras antes y después de cada operación, con el fin de camuflar la actividad y evitar ser detectados.

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Se trata de la primera vez que se descubre este tipo de contrabando a través de la frontera entre Siria y Líbano, si bien es frecuente que las autoridades de ambos países anuncian la frustración de intentos de contrabando de estupefacientes y o el arresto de traficantes. EFE