Cúpula empresarial mexicana dice que su principal preocupación es renovar el T-MEC

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Ciudad de México, 8 oct (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organización del sector privado en México, aseguró este jueves que la preocupación central de los empresarios es la renovación del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Luego de la reunión de empresarios estadounidenses con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, José Medina Mora, presidente del CCE, consideró que fue un diálogo "muy positivo" en el que la mandataria "escuchó las inquietudes que tienen las empresas estadounidenses" para invertir en México.

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Medina Mora dijo a la prensa que Sheinbaum escuchó a cada uno de los empresarios, algunos de los cuales tienen "un gran interés de invertir en México" y que estos "salieron muy contentos de tener esta oportunidad del diálogo abierto, donde existió una respuesta de la presidenta a cada una de las peticiones que hacen estas empresas"

Sobre cuál es la principal preocupación de lo empresarios apuntó: "que se renueve el Tratado de Libre Comercio, ya no nada más en este entorno de revisiones anuales, sino ya como una revisión total del tratado que lo extienda 16 años más, con revisiones cada seis y que eso permita que aumente la inversión, desde luego con gran interés de seguir creciendo la relación comercial bilateral".

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El representante del CCE, que agrupa más de 2.000 asociaciones empresariales y alrededor del 80 % producto interno bruto (PIB) nacional, dijo que "cuando existe el diálogo y se puede hablar abiertamente cuales son las preocupaciones del T-MEC o con temas de seguridad, certeza jurídica y hay escucha y una respuesta, eso aumenta la confianza" en el país para invertir.

"Se anunciaron buenos proyectos, buenas inversiones (...) de algunas compañías, y de otras que ya se han venido dando", relató a medios Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia mexicana.

Entre las industrias representadas, aseguró, asistieron el sector farmacéutico, dispositivos médicos, químico, energía, alimentos.

Medina Mora dijo que además de temas empresariales y de inversiones, en la reunión se habló del esfuerzo bilateral en temas de seguridad y del combate al tráfico de fentanilo.

"(Se habló de) lo que ha hecho México para lograr mejorar la seguridad, desde luego, con la participación, la colaboración de la inteligencia de los Estados Unidos, pero con la independencia, autonomía y soberanía de México", expuso Medina Mora.

"La postura del embajador (Ronald) Johnson es muy clara en el sentido de que ha habido esa cooperación para una frontera segura, la más segura que se haya tenido en los últimos años entre México y Estados Unidos", añadió.

Explicó que Johnson reconoció que estas acciones de seguridad de México se han reflejado "en la disminución del tráfico de fentanilo y la disminución de las muertes por fentanilo en los Estados Unidos".

Sheinbaum señaló en un mensaje en la red social X que en la reunión se conversó "sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países", sin dar más detalles. EFE

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