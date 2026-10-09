Aumentan a cinco los muertos por el derrumbe de un edificio en Estambul, Turquía

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El balance de muertos a causa del derrumbe de un edificio el jueves en la ciudad turca de Estambul, en el noroeste de Turquía, ha aumentado a cinco, según han confirmado este viernes las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay una niña.

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los equipos de rescate han recuperado cuatro cadáveres en el lugar, mientras que la quinta persona falleció poco después de ser evacuada a un hospital después de ser rescatada entre los escombros.

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Asimismo, ha manifestado que el suceso, registrado en el distrito de Maltepe, deja hasta ahora catorce supervivientes, antes de resaltar que tres edificios han sido evacuados "por precaución", con un total de 55 personas trasladadas a otros lugares de la ciudad.

Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del edificio, en el que las autoridades calculan que vivían más de 30 personas, incluidas alrededor de 15 que se encontraban en el sótano, el primer y el segundo piso cuando tuvo lugar el derrumbe.

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