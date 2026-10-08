Reino Unido y Alemania lanzan un plan conjunto para contrarrestar actos de sabotaje y ciberataques

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El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham ha anunciado este jueves durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, el lanzamiento de un plan conjunto para hacer frente a acciones de sabotaje y ciberataques a medida que ambos países cooperan para impulsar a nivel sus industrias tecnológicas para defenderse ante "amenazas compartidas".

"Reino Unido y Alemania son las dos mayores economías de Europa y los principales inversores en defensa; hoy se comprometen a establecer una asociación para contrarrestar las amenazas híbridas y hacer frente a las actividades hostiles que ponen en peligro la seguridad y la prosperidad de ambos países", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.

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Así, ha apuntado que la "amenaza híbrida que plantean los adversarios --especialmente Rusia-- se extiende por toda Europa y más allá, poniendo en riesgo nuestra seguridad colectiva". "Reino Unido y Alemania actuarán conjuntamente para identificar y neutralizar actividades híbridas, independientemente de su origen", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que mediante el intercambio de "información y coordinación de acciones para vigilar, disuadir y neutralizar amenazas, esta nueva asociación conjunta mermará la capacidad de los actores hostiles para operar en Europa y reforzará la resiliencia frente a ciberataques, actos de sabotaje y amenazas a las infraestructuras críticas".

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Burnham, que se ha reunido por primera vez este mismo jueves con Merz en Berlín, la capital alemana, ha defendido que "los ataques contra infraestructuras, empresas y democracias no son una amenaza lejana".

"Llegan hasta los hogares y lugares de trabajo de los ciudadanos, y están diseñados para debilitarnos y dividirnos", ha sostenido.

"Reino Unido y Alemania unen sus fuerzas para detectar, exponer y neutralizar estas actividades. La seguridad y el crecimiento van de la mano, y ambos deben percibirse en cada pueblo y ciudad de nuestros dos países", ha apostillado el 'premier' británico, que ha abordado con Merz "otros grandes desafíos geopolíticos y de seguridad a los que hace frente Europa".

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Burnham ha afirmado así que en un momento en que Reino Unido "redefine su relación con Europa, ambos líderes analizarán cómo una cooperación más estrecha con los socios europeos puede reforzar la seguridad, proteger la resiliencia económica y generar prosperidad compartida".

"DÍA HISTÓRICO"

Merz se ha referido a la visita como un "día histórico" y ha destacado la "puesta en vigor" del Tratado de Amistad entre ambos países, que abre "nuevas posibilidades de cooperación" y de mejora de las relaciones bilaterales.

El documento, de 27 páginas, va acompañado de un plan de acción de 17 puntos. El objetivo general es profundizar la cooperación en materia de política de defensa y económica, en la contención de la migración irregular y en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, según informaciones de la agencia alemana de noticias DPA.

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También recoge medidas que facilitarán el viaje para los ciudadanos de ambos países, como la exención de visado para los viajes escolares de grupos de alumnos, así como una conexión ferroviaria directa entre ambos países.

"Hacemos esto para que la generación joven, también en el marco de las relaciones bilaterales entre Alemania y Reino Unido, se dé cuenta fácilmente de lo bien que colaboramos los europeos y de lo mucho que estamos unidos", ha afirmado el canciller.

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El político laboralista, por su parte, ha explicado que este acuerdo mejorará la seguridad en Europa, impulsará el crecimiento de las economías de ambos países y elevará el nivel de vida de la población.