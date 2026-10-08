Museo de Ciencias Naturales celebra los días 17 y 18 de octubre su 255 aniversario con actividades gratuitas

08/10/2026 Museo de Ciencias Naturales SOCIEDAD MNCN

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El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) celebrará su 255º aniversario los días 17 y 18 de octubre con actividades gratuitas para todos los públicos. Además, el domingo 18 la entrada al museo será gratuita.

Este evento se enmarca en las iniciativas del Barrio de la Ciencia y conmemora la fundación del Real Gabinete de Historia Natural, origen del actual museo, el 17 de octubre de 1771, por el rey Carlos III. Este mes también saldrán a la venta las entradas para las actividades dirigidas al público adulto.

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"Para todos nosotros es un orgullo formar parte de la historia por ser uno de los museos de ciencias naturales más antiguos del mundo. Llevamos cinco años celebrando este aniversario junto a los visitantes como una forma de compartir este legado y acercarles nuestra historia, colecciones y trabajos de investigación. Por ello, hemos preparado un programa de actividades pensado para todos los públicos", ha destacado la vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del MNCN, Pilar López García-Gallo.

Las actividades para los días de celebración incluyen la instalación de un laboratorio científico portátil, el Curiosity Cube del grupo Merck, microvisitas por las salas del MNCN realizadas por los voluntarios de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE), un guiñol para los más pequeños o una proyección en un planetario hinchable, entre otras. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas de ellas necesitan reserva previa.

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