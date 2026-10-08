El número de desplazados en Yemen a causa de la guerra sigue creciendo y supera la barrera de los 200.000

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La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha alertado este miércoles de que la cifra de desplazados en Yemen a causa de la guerra ha superado la barrera de las 200.000 personas en una crisis que avanza a un ritmo "alarmante" y ante una notable escasez de fondos para hacerle frente.

Así lo ha advertido la OIM, que ha asegurado en un comunicado que "un total de 201.217 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Yemen desde el inicio de los combates", en los que toman parte las milicias rebeldes hutíes frente a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido y de la coalición liderada por Arabia Saudí.

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La provincia más afectada es la de Taiz, con 114.708 desplazados, más de la mitad del total. Le sigen Lahj, con 42.264; Adén, con 20.814; Abian, con 9.030, y Hodeidah, con 8.244. Además de estas cinco gobernaciones, los territorios de Hadramut, Shabua, Marib, Al Mahra y Ad Dali también se han visto afectados.

Además de a nivel interno, más de 3.700 personas desplazadas de sus hogares también han intentado huir por mar hacia Yibuti, ha detallado la Organización.

La OIM ha remarcado que "la velocidad de esta crisis es alarmante". De los más de 201.200 desplazados por la guerra de Yemen, 197.755 (más del 98%) han huido de sus hogares desde el día 1 de septiembre. A partir de esta fecha, la cifra ha aumentado a un ritmo notable: la OIM contabilizaba 76.000 desplazados a mediados de septiembre, 145.000 a finales de mes y 201.217 tras la primera semana de octubre. Ahora, la agencia prevé "que el desplazamiento siga aumentando en los próximos días".

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"La gente huye para salvar la vida y no encuentra ningún lugar seguro adonde ir", ha declarado la directora general de la Organización, Amy Pope, que ha subrayado que estas personas "necesitan un techo, alimentos y seguridad hoy mismo" y, pese a que los equipos de la agencia "están sobre el terreno (...), faltan los fondos".

Por ello, ha pedido a los donantes "que actúen ya, porque cada día de retraso cuesta vidas". "Yemen no debe convertirse en una crisis olvidada", ha defendido, argumentando que "el mundo tiene los medios para ayudar (y) debe utilizarlos ahora".

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"Cada día, nuestros equipos se encuentran con familias que lo han perdido todo", ha afirmado Pope. "Sabemos lo que necesitan y sabemos cómo hacérselo llegar. Lo que nos faltan son los medios para llegar a todas ellas", ha agregado.

En este sentido, la Organización ha remarcado que "la respuesta carece gravemente de financiación", y el plan de respuesta humanitaria para Yemen "sólo cuenta con fondos para cubrir el 20% de las necesidades". "Las reservas de ayuda se están agotando", ha alertado, agregando que "las necesidades crecen mucho más rápido que los recursos disponibles para atenderlas".

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"Los equipos de la OIM colaboran con las autoridades locales y con sus socios para proporcionar refugio de emergencia, artículos esenciales para el hogar, dinero en efectivo, agua potable y servicios de protección. En Yibuti, la OIM presta asistencia a las personas a su llegada a la costa", destaca la agencia, aunque subraya que "no es suficiente".

Por ello, ha hecho "un llamamiento a la comunidad internacional para que aporte financiación inmediata que permita a los socios humanitarios salvar vidas en Yemen", al tiempo que ha instado "a todas las partes a proteger a la población civil y al personal humanitario, así como a permitir un acceso seguro y sin trabas a las personas necesitadas".

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DUJARRIC ALERTA DE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN

A esta situación se ha referido en rueda de prensa el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, que ha puesto el foco en una situación sanitaria en declive, donde "los casos de cólera se han triplicado en las últimas semanas, incluso en los campamentos de desplazados, mientras que el sarampión, el dengue y la malaria siguen propagándose".

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Asimismo, se ha hecho eco de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anotando que "el aumento de los desplazamientos, los brotes de enfermedades y el conflicto ejercen aún más presión sobre un sistema sanitario en Yemen que ya es muy frágil".

"El acceso también representa un problema creciente", ha agregado, precisando a renglón seguido que "las carreteras clave que conectan la gobernación de Taiz con Moca, Hodeida, Adén y Saná permanecen bloqueadas, lo que restringe gravemente el movimiento de civiles y suministros comerciales, así como el acceso humanitario". En este marco, además, "se ha informado de escasez de productos básicos y suministros médicos, así como de fuertes aumentos en los precios de los alimentos y el combustible".

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