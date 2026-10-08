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El IPC de México repunta en septiembre al 3,45% interanual desde el 3,26% de agosto

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El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México cerró el pasado mes de septiembre en el 3,45% interanual, lo que supone una aceleración desde el 3,26% registrado en agosto, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparativa mensual, el dato de septiembre repuntó al 0,42% desde el 0,20% del octavo mes del ejercicio, al tiempo que los bienes y los servicios incrementaron sus precios un 0,14% y un 0,26%, respectivamente.

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La variable subyacente, que excluye los elementos más volátiles o que no responden a las condiciones de mercado, avanzó un 0,20% mensual, cuatro centésimas menos. A nivel interanual, se quedó en el 3,75%, 13 centésimas menos.

Los servicios educativos (3,12%); los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,12%); y la ropa y calzado (0,83%) fueron los componentes que más se encarecieron mes a mes.

Por el contrario, retrocedieron las telecomunicaciones (-0,72%); los cuidados personales, protección social y bienes diversos (-0,61%); y las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,32%).

Tlaxcala (0,84%), Colima (0,81%) y Puebla (0,66%) fueron las entidades federadas que acusaron un aumento mensual del coste de la vida más intenso, mientras que Baja California Sur (0,01%), Quintana Roo (0,10%) y Coahuila (0,15%) destacaron por ser los territorios con menores presiones inflacionistas.

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