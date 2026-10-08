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El director chileno Patricio Guzmán será homenajeado en el festival FILMAR de Ginebra

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Ginebra, 8 oct (EFE).- El director chileno Patricio Guzmán, fallecido el pasado 15 de septiembre, será homenajeado en la 28ª edición del festival FILMAR en América Latina, que se celebrará en Ginebra a partir del 13 de noviembre, informó este jueves la organización del certamen.

El renombrado documentalista, famoso mundialmente por su trilogía 'La batalla de Chile', será recordado con la proyección de tres de sus últimas obras: 'Nostalgia de la luz' (2010), 'El botón de nácar' (2015) y 'La cordillera de los sueños' (2019).

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Los organizadores también anunciaron que la película chilena 'El deshielo', de Manuela Martelli, abrirá el festival, cuya programación completa se desvelará en rueda de prensa el próximo 29 de octubre.

El drama, que Chile ha presentado en la competición de mejor película de los Oscar 2027, cuenta la historia de una niña cuya vida da un vuelco durante unas vacaciones en 1992, en un país en plena transición tras la dictadura de Augusto Pinochet.

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FILMAR es uno de los festivales de cine latinoamericano más prestigiosos en un país de habla no española o portuguesa. EFE

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