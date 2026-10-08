Al menos 354 kenianos reclutados por Rusia para luchar en Ucrania, incluidos 84 muertos

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Nairobi, 8 oct (EFE).- Al menos 354 kenianos fueron reclutados por Rusia para luchar en la guerra de Ucrania, incluidos 84 muertos confirmados, informó este jueves el Gobierno keniano, pese a que las familias de esos ciudadanos consideran esas cifras son menores que el número real.

"Tenemos 354 kenianos en el Ejército ruso: 77 luchando activamente en el frente, 38 en campamentos, 84 muertos, 52 en paradero desconocido, 34 hospitalizados, 62 repatriados, uno en detención, uno cuyo contrato ha sido completado y cinco prisioneros de guerra", declaró el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, ante un comité conjunto del Senado sobre Defensa y Trabajo.

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"Les hemos ayudado a venir y se les ha dado refugio. Cuando llegan, se les proporciona alojamiento en el edificio de la embajada (keniana en Moscú). Se les da de comer, porque vienen de una zona de guerra (...) les ayudamos a conseguir billetes y los traemos aquí", señaló Mudavadi, que es también ministro principal del Gabinete.

Sin embargo, destacó que estas medidas obligaron a "reasignar algunos fondos" porque, "a día de hoy, en las partidas presupuestarias, el Parlamento no ha asignado ningún dinero para este tipo de intervención", algo que esperan resolver con un proyecto legislativo.

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Respecto a los prisioneros de guerra, recluidos en campos ucranianos, Mudavadi explicó que el Gobierno keniano trabaja para que, "cuando propongan un intercambio de prisioneros entre las personas de su bando (del ruso) y las del bando ucraniano, incluyan también a los kenianos que se encuentran retenidos".

El jefe de la diplomacia keniana dio estas explicaciones frente a representantes de las familias de los reclutados, que han presentado una petición ante el Senado sobre el asunto.

Aunque no se les permitió exponer sus cálculos en este audiencia por cuestiones de procedimiento, las familias cuestionaron la información gubernamental y cifraron a los reclutados en "alrededor de 841".

Los números de Mudavadi también se sitúan muy por debajo de los al menos 1.000 ciudadanos que estimó el pasado febrero el Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, en inglés) de Kenia.

Mudavadi viajó el pasado marzo a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y ambos Gobiernos se comprometieron a intercambiar información para combatir el tráfico humano, el contrabando y las redes de reclutamiento informal.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han reportado la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando en el bando ruso.

Más allá de este continente, según indicó un informe publicado este septiembre por Amnistía Internacional (AI), la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que varios expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra. EFE

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