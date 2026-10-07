Senadores ingresan nueva reforma de seguridad, tras retiro del polémico proyecto de Kast

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Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- Un grupo de senadores chilenos pertenecientes a diversos partidos ingresaron este miércoles una nueva reforma de seguridad, después de que el Gobierno de José Antonio Kast retirase su polémico proyecto, en una decisión consensuada.

La nueva reforma está impulsada por los parlamentarios de centro y centroizquierda, Iván Flores (Partido Demócrata Cristiano), Karim Bianchi (Independiente) y Pedro Araya (Partido por la Democracia), junto con los de centroderecha y ultraderecha Andrés Longton (Renovación Nacional) y Arturo Squella (Partido Republicano).

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En esta propuesta no figuran entre los firmantes senadores de los partidos de la izquierda radical y el ultraderechista Partido Nacional Libertario.

Las bases del nuevo texto están enfocadas, según indicó el senador Longton a la prensa local, en tres puntos: asimilar el terrorismo al crimen organizado, establecer la segregación oficial o segmentación para delincuentes de alta peligrosidad, y modificar el estado de excepción constitucional de emergencia.

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El senador oficialista Squella aseguró que con este nuevo proyecto se "pudieron superar las diferencias que se presentaron en un principio frente a un texto puntual".

Kast introdujo una primera versión de la reforma en agosto pasado, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado y planteó establecer un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, lo cual generó un rechazo político transversal.

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Además de la reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción a discreción presidencial, la propuesta original del Ejecutivo contemplaba limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.

En total, fueron ocho las modificaciones a la Carta Fundamental chilena presentadas por Kast en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa 19 iniciativas legales en trámite dentro del Congreso junto a otra decena de propuestas.

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En ese sentido, la modificación al estado de excepción existente incluye una detallada estructura de aplicación.

"Además, incorporamos que el presidente pueda dictar este estado de emergencia por 30 días, posterior a los 30 días tiene que pasar por el Congreso y durante el transcurso de esos 30 días, una atribución adicional, el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento", explicó Longton.

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Squella agregó que "algo muy positivo que hemos visto dentro de las horas recientes, es que se nos han ido acercando parlamentarios para decirnos que ya con los trascendidos que tienen del contenido de la reforma se sienten parte o de alguna manera representados y van a ser entusiastas colaboradores en la tramitación legislativa".

El senador Araya, por su parte, afirmó que "aquí no ha ganado ni el Gobierno ni la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado".

Si bien Chile se mantiene dentro de los países más seguros de la región, el crimen organizado se ha asentado en su territorio a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y el Ejecutivo. EFE

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