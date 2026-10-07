Muere un policía en un puesto de control en la capital de Turquía

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El agente de policía Ahmet Turkoglu ha muerto este miércoles en un tiroteo en un puesto de control policial en Ankara, Turquía, en el transcurso de un control de identificación de vehículos.

Durante una operación sorpresa en el distrito de Pursaklar, los equipos policiales detuvieron a un vehículo y, mientras realizaban los controles de identidad a los tres ocupantes del vehículo, el sospechoso --que iba sentado en la parte trasera-- salió del vehículo y disparó su arma contra un agente, según ha recogido la agencia turca, Anadolu.

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Después de recibir un aviso, la policía y los servicios médicos fueron enviados a la zona. Tras la intervención de los equipos, Turkoglu fue traslado al hospital estatal de Pursaklar, donde ha acabado falleciendo.

El gobernador de Ankara, Yakup Canbolat, ha lamentado la pérdida del agente de policía y ha afirmado que el autor del ataque se "intentó suicidar con un disparo en la cabeza y actualmente está recibiendo tratamiento, pero su estado es crítico". Los otros dos sospechosos que huyeron del lugar han sido detenidos por la Policía.

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