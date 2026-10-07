Macron recuerda a las víctimas del 7 de octubre en Israel y reafirma compromiso con la paz

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París, 7 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó este miércoles el compromiso de Francia de combatir el antisemitismo y el terrorismo y de trabajar por la paz y la seguridad de todos, al cumplirse tres años de los "brutales" ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Combatir el antisemitismo y el terrorismo, en todas partes y siempre, trabajar por la paz y la seguridad de todos: ese es el compromiso de Francia", escribió Macron en sus redes sociales.

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El presidente francés recordó que los ataques perpetrados por Hamás causaron la muerte de más de 1.200 personas, entre ellas 51 ciudadanos franceses, y expresó su solidaridad con Israel y con las familias de las víctimas.

"Tres años después, no olvidamos ni los nombres ni los rostros", dijo Macron, al mencionar a Maya, Ohad y Valentin entre las víctimas.

En representación de Francia, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, asistirá a la ceremonia oficial en Tel Aviv en memoria de las 1.200 víctimas israelíes de los ataques, con motivo del tercer aniversario de la masacre.

Tras esos ataques terroristas, Israel emprendió una guerra que ha arrasado la Franja de Gaza y dejado más de 74.000 muertos.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio contra el pueblo palestino. EFE

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