Bolivia proyecta participación "excepcional" de las FFAA contra el crimen organizado

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La Paz, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles que se proyecta una ley para que las Fuerzas Armadas participen de manera "excepcional" en la lucha contra el crimen organizado, con más capacidad de respuesta.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Economía, Christian Morales, y jefes militares de las Fuerzas Armadas, anunciaron esta determinación tras participar en una reunión del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

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Justiniano explicó que se aprobaron cuatro normas, entre ellas una que "establece de manera excepcional" la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas "graves" del crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

Esta participación será "excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional", sostuvo.

El ministro de Defensa explicó que quieren darle al Estado una "mayor capacidad" para enfrentar "amenazas complejas" con "reglas claras" y "pleno respeto a la institucionalidad".

Esta norma, junto con otras tres que sientan "la base" del trabajo de seguridad y defensa del Estado, serán enviadas primero a la estatal Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape) para su revisión y posteriormente al Legislativo para su tratamiento y aprobación.

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Por su parte, el presidente Paz afirmó que ahora el crimen organizado "es transversal" y que por esa razón Bolivia es "parte del Escudo de las Américas", la coalición impulsada por el Gobierno de Donald Trump, para una "colaboración" entre naciones.

"(Una) colaboración equilibrada, equitativa sobre este crimen organizado que está entrando a las instituciones y que tiene la capacidad de doblegar la norma", manifestó Paz.

También recordó que la anterior semana su Gobierno ejecutó un acto "firme" en contra del crimen organizado, con la detención y posterior encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, quien fue acusado de supuestamente liderar una organización de protección al "narcoterrorismo".

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A mediados de septiembre, el Gobierno puso en marcha el Cosdep para "avanzar en una ley" que garantice la identificación de amenazas y la lucha "contra el narcoterrorismo" y el crimen organizado, entre otros delitos.

El Cosdep, que depende del Ministerio de Defensa, es el máximo organismo superior de asesoramiento, consulta y planificación en materia de seguridad, defensa integral y desarrollo de Bolivia. EFE