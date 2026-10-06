Seúl considera insuficiente la disculpa de Kiev por desvelar el traslado de dos soldados norcoreanos

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El Gobierno de Corea del Sur ha desvelado este martes que ha recibido una disculpa por parte de Ucrania por desvelar el traslado al país de dos soldados norcoreanos capturados en el marco de la guerra con Rusia, si bien ha recalcado que la misma no satisface las demandas de Seúl, que adoptará "medidas firmes" ante las tensiones con Kiev.

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ha resaltado que su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, le ha trasladado "mensajes" que "incluyeron una disculpa". "Hay una diferencia con el nivel (de disculpa) que esperamos, así que pretendemos adoptar medidas firmes", ha señalado, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

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Así, ha detallado que las autoridades de Corea del Sur sopesan diversas opciones, entre ellas llamar a consultas a su embajador en Ucrania, Park Hee Chang, al tiempo que ha reiterado que había un acuerdo entre las partes para mantener la confidencialidad sobre el traslado de los soldados, capturados en enero de 2025 cuando combatían en la región rusa de Kursk.

Corea del Sur ha pedido en varias ocasiones a Ucrania que se disculpe después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desvelara el traslado de los soldados durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que Seúl describió como una violación del acuerdo de confidencialidad y un riesgo para la estabilidad en la península de Corea.

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Los dos soldados norcoreanos fueron capturados en la región rusa de Kursk --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur. "Hemos solicitado el estatus de refugiado y queremos ir a Corea del Sur", afirmaron en una entrevista al diario surcoreano 'Chosun Ilbo' en febrero de 2025.

La polémica en torno al traslado de los dos prisioneros de guerra ha estallado además en un momento en el que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha acometido esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz, dado que la guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio.

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El mandatario surcoreano, que llegó al cargo en junio de 2025, ha abogado por normalizar las relaciones bilaterales y ha defendido la necesidad de avanzar para lograr la estabilidad y la paz en la península de Corea, algo que, a su juicio, pasa también por un acuerdo que lleve a la desnuclearización de la zona, ante las preocupaciones internacionales sobre el programa armamentístico de Pyongyang.