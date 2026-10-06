Pedro Sánchez comparecerá hoy tras la celebración del Consejo de Ministros

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, según informa Moncloa.

Sánchez anunció ayer la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre mediante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

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Hoy está previsto que comparezca tras la celebración del Consejo de Ministros, en torno a las 12:30 horas, en el que se espera que se aprueben de nuevo los dos Reales Decretos sobre la Vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento, aunque podrían incluir algunas modificaciones.