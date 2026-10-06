Martes, 6 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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São Paulo - El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pone en marcha sus estrategias para atraer abstencionistas mientras que el opositor Flávio Bolsonaro recibe apoyos de algunos candidatos derrotados en primera vuelta, todo de cara a ampliar sus votos en la segunda vuelta de las presidenciales.

- Las plataformas y los anuncios de apuestas deportivas y casinos en línea están prohibidos en Brasil desde este martes por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña para renovar su mandato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - La publicación oficial de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre pone en marcha el calendario electoral en España donde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tiene previsto volver a enviar este martes al Parlamento los dos decretos sobre vivienda cuyo rechazo está detrás del adelanto electoral.

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- El Tribunal Constitucional español debate y, previsiblemente, dará su aval a amnistiar el delito de malversación de los líderes del procés, abriendo la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont. (Texto) (Foto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO

Saná - El Gobierno yemení reconocido internacionalmente continúa su ataque estratégico contra Saná después de anunciar una gran ofensiva para recuperar los territorios bajo control de los hutíes y de haberse hecho con el estratégico estrecho de Bab al Mandeb y la ciudad portuaria de Moca, mientras los rebeldes amenazan a Arabia Saudí.

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- Representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Mediterráneo Oriental valoran para EFE el impacto de los recortes en la respuesta a guerras activas en la región como Yemen y Sudán. Por Isaac J. Martín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Tres años después de los ataques de Hamás y milicias asociadas en Israel, la conmoción continúa instalada en la sociedad de este país, mientras que la devastación provocada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza asfixia a una población palestina que sigue siendo objeto de bombardeos diarios.

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NOBEL FÍSICA

Estocolmo - La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Física de 2026, después de haber reconocido el año pasado a dos científicos por las propiedades de la mecánica cuántica que pueden hacerse concretas a escala macroscópica.

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ARGENTINA MESSI

Buenos Aires - Argentina despide este martes a su gran ídolo Lionel Messi, que jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires su último partido con la camiseta albiceleste. ACTUALIZADO (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

PARAMOUNT WARNER BROS | Los Ángeles.- Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery tienen previsto concretar su millonaria y polémica fusión, una macrooperación valorada en 110 000 millones de dólares que unirá a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood, tras un intenso litigio por antimonopolio de 12 estados de EE.UU. y el gremio de escritores(Texto)

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- También se enviarán unas claves sobre el desarrollo del acuerdo y un análisis de las consecuencias de la fusión en la producción audiovisual.

UE CUMBRE | Estrasburgo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debate con el pleno del Parlamento Europeo las cuestiones que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tratarán en su cumbre de la semana siguiente, entre las que se espera que figuren la política migratoria, el encarecimiento de la energía y las

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MÉXICO TRABAJO | Ciudad de México - La organización UNIDAS presenta el informe ‘Sosteniendo el cambio. Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México’ que presenta hallazgos y recomendaciones sobre las condiciones laborales que enfrentan las trabajadoras del hogar en México (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA EDUCACIÓN | París - Los sindicatos de estudiantes han convocado este martes una nueva jornada de protesta nacional en Francia, con manifestaciones en las calles, para reclamar al Gobierno más medidas en respuesta a sus reivindicaciones por la falta de profesores sustitutos, el estado de los edificios y las condiciones de enseñanza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ETIOPÍA CONFLICTO | Nairobi - Tras la toma de la capital de Tigré por el Ejército de Etiopía y fuerzas aliadas, el conflicto contra los rebeldes en esa región etíope entra en una fase incierta en medio del temor a una guerra en el Cuerno de África que involucre a otros países como Eritrea. (Texto)

EEUU CINE | Miami - El Festival de Cine GEMS de Miami presenta este martes las películas que considera favoritas para la temporada de premios, incluidos los Óscar, así como los artistas invitados al evento, que busca consolidar a esta ciudad estadounidense como una parada clave en el circuito de festivales. (Texto)

NUESTROS TEMAS

EEUU INMIGRACIÓN | Miami - Laurinda Pestana cuenta que ella y su negocio de comida venezolana sobrevivieron a la pandemia de covid-19 de 2020, pero no a la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que la llevó a cerrar este año su negocio en Georgia (EE.UU.), como ha ocurrido con otros comerciantes latinos del país, afectados por unas deportaciones que mantienen temerosos tanto a los dueños como a sus clientes. (Texto) (Foto)

MÉXICO EEUU | Tijuana (México).- Millones de litros de aguas residuales y toneladas de residuos que circulan por el río Tijuana han convertido una problemática ambiental local en un conflicto que atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos para terminar en el océano Pacífico, mientras organizaciones ambientalistas presionan para que el saneamiento forme parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Texto) (Foto) (vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Al Mawasi (Gaza) - Tres años después de la ofensiva israelí en Gaza, los niños gazatíes afrontan graves secuelas psicológicas: pesadillas, incontinencia, tartamudez, agresividad e hiperactividad son algunos de los síntomas detectados por terapeutas, mientras miles de menores han perdido a uno o ambos progenitores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Kiev - La nueva campaña de ataques rusos al puente Pivdeni, la principal infraestructura que conecta sobre el río Dniéper las dos orillas de Kiev, incrementa el peligro de los desplazamientos para los habitantes de la ciudad y condena a largos viajes en autobuses o a atascos de tráfico interminables a cientos de miles de personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El rumbo económico de Uruguay y las claves para las decisiones empresariales son analizados por el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.(Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de agosto. (Texto)

12:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El gerente general del Banco de la República (central), Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, intervienen en un evento económico sobre pagos electrónicos. Biblioteca Luis Ángel Arango (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Quito.- ECUADOR FLORES.- Comienza Expoflor, la mayor feria florícola de Ecuador, país que es el tercer país exportador de flores frescas del mundo, solo por detrás de Países Bajos y Colombia. Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Parque Bicentenario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile - CHILE ECONOMÍA - Un escenario marcado por la contracción productiva y la crisis laboral a pone en cuestión la estrategia económica del mandatario chileno, José Antonio Kast, luego de que el desempleo alcanzara un 9,6 % en el trimestre junio-agosto, su máximo en cinco años, y el Banco Central recortara su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25 % y 0,75 %. (Texto) (Foto)

Goiania (Brasil) - BRASIL ELECCIONES - El opositor Flávio Bolsonaro, candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, recibe el apoyo del conservador Ronaldo Caiado, uno de los aspirantes derrotados el domingo. (Texto)

Washington - EEUU ELECCIONES - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en San Antonio (Texas) para respaldar al candidato republicano al Senado por ese estado, Ken Paxton. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- Celebración de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética. (Del 6 al 9 de octubre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en septiembre. (Texto)

Caracas - VENEZUELA CRISIS - La ONG Acceso a la Justicia presenta su informe anual 2025 titulado "Justicia aplazada en Venezuela", en el que documenta el punto "más crítico" de la crisis de derechos en el país petrolero. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- Destatis publica el dato de la cartera de pedidos de la industria alemana en agosto.

07:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CUMBRE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debate con el pleno del Parlamento Europeo las cuestiones que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tratarán en su cumbre de la semana siguiente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CLIMA.- El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán acoge la Conferencia de Berlín sobre Clima y Seguridad, con unos 250 actores internacionales de los ámbitos del clima, la paz y la seguridad, entre ellos representantes de países particularmente afectados, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de otras organizaciones internacionales, del mundo académico y de la sociedad civil. (Texto)

07:30 GMT.- París.- FRANCIA FOTOGRAFÍA.- La Fundación Pinault celebra el bicentenario fotografía con la exposición ‘Remember me’, su primera exposición fotográfica en la Bourse de Commerce de París. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa previo para la exposición "Los 90: Arte y moda". Tate Britain. (Texto) (Foto) 9am gráficos, 10 am redactores.

08:30 GMT.- Estrasburgo.- UE PORTUGAL.- El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, pronuncia un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo (Texto)

09:00 GMT.- París.- FRANCIA ARTE.- El museo de Orsay se sube a un camión para el arte fuera de París. El MuM’Orsay, un museo itinerante creado junto a la Fundación Art Explora, recorrerá la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes con una exposición gratuita sobre las fiestas, los bailes y las nuevas formas de ocio del siglo XIX. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Moscú.- RUSIA TIMOR ORIENTAL.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo de Timor Oriental, Bendito Freitas (Texto) (Foto)

09:45 GMT.- Estocolmo.- NOBEL FÍSICA.- La Academia Real de Ciencias de Suecia anuncia el ganador del Premio Nobel de Física. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica las cifras de la inflación para sus países miembros y para los grandes emergentes.

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE EMPLEO.- El pleno del Parlamento Europeo vota un informe no legislativo sobre riesgos psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo (Texto)

10:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los presidentes de las principales organizaciones económicas e industriales.

12:00 GMT.- París.- FRANCIA EDUCACIÓN.- Los sindicatos de estudiantes han convocado este martes una nueva jornada de protesta nacional en Francia, con el apoyo de organizaciones docentes, para reclamar al Gobierno más medidas en respuesta a sus reivindicaciones de mejoras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- El rey de España se reúne con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo Residencia oficial de Kesaranta (Texto)

13:50 GMT.- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- El rey de España asiste a una jornada empresarial Finlandia Hall (Texto)

15:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CHINA.- El Parlamento Europeo debate las relaciones políticas entre la Unión Europea y China 18:30h.- Helsinki.- ESPAÑA FINLANDIA.- Los reyes asisten a una cena de Estado en su honor en el Palacio Presidencial de Finlandia Palacio Presidencial (Texto)

​ITALIA POLÍTICA - Roma - La Cámara de los Diputados de Italia empieza a votar los primeros artículos de la reforma electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni para regular las elecciones del 2027, antes de la votación final de toda la ley, que se prevé el jueves.

París.- MODA PARÍS.- Pierre Cardin y Louis Vuitton presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Asia

12:00 GMT.- Bangkok.- FMI BM.- Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), el ministerio tailandés de Finanzas y el Banco de Tailandia celebrar una sesión informativa con los medios previa a las Reuniones Anuales del FMI y BM que tendrán lugar en Bangkok entre el 12 y 18 de octubre Ministerio de Finanzas.

17:30 GMT.- Nueva Deli.- TIBET CHINA.- El presidente del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, discute en entrevista con EFE la estrategia del Tíbet frente a China.

Busan.- COREA DEL SUR CINE.- El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) arranca con una edición que incluirá la proyección de las nuevas películas del español Pedro Almodóvar y del mexicano Jonás Cuarón e invitados especiales como la actriz ganadora del Óscar, Michelle Yeoh. (Texto)

Sídney.- COP31 CLIMA.- Los líderes y altos representantes participantes en la Pre-COP31 viajarán a Tuvalu, uno de los países más expuestos a la subida del nivel del mar. (Texto)

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, llega a Pakistán para una ronda de reuniones de alto nivel donde se prevé que se discutirá la guerra en Oriente Medio.

África

07:00 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA ECONOMÍA.- El Banco Mundial (BM) publica un informe sobre las perspectivas económicas de África subsahariana. (Texto)

Dar es Salam.- OCÉANO ÍNDICO CONSERVACIÓN.- Inicio de la 12ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Nairobi (COP12) bajo el lema "Hacia una economía azul sostenible en el océano Índico occidental para las personas y la naturaleza: una trayectoria de cuarenta años". se celebra hasta el 9 de octubre.

O.Medio

10:30 GMT.- Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, pronuncia hoy un discurso durante la ceremonia de inauguración de una fundación dedicada al asesinado líder de la formación Hasán Nasrala.

Redacción EFE Internacional

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