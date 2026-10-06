Israel repatría a más de 7.400 ciudadanos varados en Emiratos tras el atentado de Flydubai

Guardar

Jerusalén, 6 oct (EFE).- Israel repatrió en la última semana a 7.415 de los en torno a 10.000 de sus ciudadanos que quedaron varados en Emiratos Árabes Unidos tras la cancelación de vuelos desde este país a Tel Aviv a causa del atentado fallido en el vuelo Flydubai FZ1073.

"Hasta la fecha, 7.415 pasajeros han vuelto a Israel a través de vuelos de Etihad (aerolínea emiratí) en vuelos salidos de Abu Dabi o a través de vuelos desde Dubái operados por aerolíneas israelíes", informó el Ministerio de Transportes israelí en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según el diario The Times of Israel, el total de israelíes varados en ese país del golfo Pérsico se estima en 10.000.

Transportes espera que estas repatriaciones concluyan el jueves, tras un proceso que comenzó el pasado viernes. El retorno de los israelíes se inició con problemas, después de que la principal aerolínea de Israel, El Al, tuviera que cancelar sus vuelos en un principio al no contar con permiso para aterrizar en EAU.

PUBLICIDAD

"Los esfuerzos para traer a casa a los demás israelíes se están llevando a cabo a toda velocidad, con el Ministerio de Transportes trabajando codo con codo con las aerolíneas israelíes y todos los actores relevantes para asegurar operaciones continuadas y el retorno a salvo de todos los israelíes varados en Dubái", continúa el comunicado.

Tras el intento de atentado del pasado sábado perpetrado por un piloto omaní, acusado de tratar de estrellar un vuelo de Flydubai lleno de pasajeros israelíes que se dirigía a Tel Aviv, los vuelos de la aerolínea a esta ciudad se han cancelado.

PUBLICIDAD

El diario The Times of Israel calcula, basándose en datos de vuelo, que Flydubai operaba 10 vuelos diarios en la ruta entre Dubái y Tel Aviv, cada uno con unos 170 pasajeros. Es una ruta muy transitada, que sirve como puente para tomar transbordos.

Estas repatriaciones se producen cuando la prensa israelí recoge a diario denuncias sobre el rol de Transportes a la hora de controlar qué pilotos llegan a capitanear vuelos dirigidos a Israel, tildando de fracaso de seguridad que un omaní pudiera haber accedido a la cabina del Flydubai FZ1073.

PUBLICIDAD

Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de estados con los que Israel no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, puedan volar al país. EFE