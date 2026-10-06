Frente Amplio uruguayo recuerda a exlegislador a 50 años de su asesinato en 'Plan Cóndor'

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Montevideo, 5 oct (EFE).- El oficialista Frente Amplio uruguayo homenajeó este lunes al exlegislador Zelmar Michelini, quien fue asesinado hace 50 años en Buenos Aires en el marco de las operaciones represivas del 'Plan Cóndor'.

La coalición de izquierdas lo recordó en un acto llevado a cabo en su sede en Montevideo, que contó con la presencia del presidente del país, Yamandú Orsi.

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Allí, Rafael Michelini, uno de los hijos del fallecido senador del Frente Amplio, agradeció a la fuerza política en nombre de su familia y lo recordó como una voz "a favor de la paz, de la democracia y de la defensa de los derechos humanos".

"Zelmar fue un ser excepcional, decirlo sin miedo. Fue quizás uno de los mejores de nosotros", sostuvo su hijo durante el homenaje en Montevideo.

Michelini fue secuestrado en Buenos Aires cuando se encontraba en el exilio y asesinado el 20 de mayo de 1976.

El 'Plan Cóndor' fue una operación represiva contra la oposición de izquierdas impulsada por regímenes de América Latina, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, en las décadas de 1970 y 1980.

Su cuerpo fue hallado junto al del también exlegislador uruguayo del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

"No fue solamente alguien asesinado por la dictadura, fue un creador de ideas, sofisticado para la época. Fue capaz de desafiar el poder", coincidió el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien aseguró que la fuerza política le debe mucho al fallecido dirigente.

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Orsi, en mayo, durante otro acto de recordación de los líderes políticos asesinados en Buenos Aires, junto a su vicepresidenta Carolina Cosse, describió el crimen como "un momento muy duro no sólo para Uruguay, sino para la región". EFE