El 20% de españoles reconoce haber dejado de acudir presencialmente al médico en el último año, según estudio de Aegon

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El 20,2 por ciento de españoles ha dejado de acudir presencialmente al médico en el último año, según muestra el 'IX Estudio de Salud y Estilo de Vida' de Aegon, que refleja una tendencia descendente desde 2021, cuando hasta el 54,3 por ciento de la población evitaba este tipo de consultas.

Los resultados, que parten de entrevistas a 1.600 personas de más de 18 años en España, apuntan que el principal motivo por el que han evitado las consultas presenciales ha sido la saturación de la sanidad, mencionada por el 44,7 por ciento de encuestados.

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A esta le siguen razones como que han hecho uso de la telemedicina (26,7%), por indicaciones médicas (9,2%) y por miedo a contraer un virus y otra enfermedad (8%). El motivo relativo a indicaciones médicas es el que ha perdido mayor peso con respecto a 2021, cuando se situaba en el 36,9 por ciento.

Aunque registra la cifra más baja en seis años de personas que evitan la consulta presencial, el estudio apunta que existen diferencias entre la población en función de factores como la edad y la comunidad autónoma de residencia.

Así, destaca que los mayores porcentajes de personas que han evitado la consulta presencial durante el último año se dan en menores de 40 años. En concreto, lo ha hecho el 26,2 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años y el 26,5 por ciento de quienes tienen entre 26 y 40 años, porcentajes que duplican prácticamente el registrado entre los mayores de 65 años, en los que se sitúa en un 13 por ciento.

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DIFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En un análisis por comunidades autónomas, Canarias, con un 31,9 por ciento, lidera en porcentaje de personas que han dejado de acudir presencialmente al médico durante el último año, seguida de Baleares y Murcia, ambas en torno al 26 por ciento.

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En el extremo opuesto se sitúan Cantabria (10,8%), Galicia (13,9%) y Cataluña (15,1%), donde la consulta presencial presenta una mayor recuperación. Estas diferencias reflejan que la vuelta a la atención presencial no se está produciendo con la misma intensidad en todo el territorio.

TELEMEDICINA E IA

El uso de la telemedicina se ha moderado tras el fuerte impulso registrado durante la pandemia, aunque más de uno de cada cuatro españoles (27,1%) sigue recurriendo a este tipo de consultas.

En cuanto a los usos, la Atención Primaria (AP) continúa siendo el principal ámbito, seguida de las consultas con especialistas, mientras que la atención psicológica destaca como uno de los servicios que más ha crecido en los últimos años, reflejando la creciente importancia de la salud mental dentro del cuidado integral de la población.

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Las mujeres emplean más la telemedicina (29,4%) que los hombres (24,8%). Por edad, los niveles más altos se concentran entre los 26 y 40 años (30,7%), seguidos de los grupos de 18 a 25 (27,6%), 41 a 55 (27,3%) y 56 a 65 (27%), mientras que desciende en mayores de 65 años hasta el 23,5 por ciento.

Respecto al seguimiento de recomendaciones basadas en inteligencia artificial (IA), el estudio apunta que es todavía un porcentaje reducido el de la población que lo hace. Se sitúa en un 12,6 por ciento en hombres y en un 13,3 por ciento en mujeres. Por edad, las cifras son mayores en jóvenes, con un 25,3 por ciento entre los 18 y 25 años y un 21,8 por ciento entre 26 y 40. En cambio, desciende al 4,1 por ciento entre mayores de 65 años.

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Además, el uso de la IA en la práctica clínica aún plantea dudas, pues un 30,9 por ciento de encuestados asegura que se sentiría incómodo ante la posibilidad de que una de estas herramientas realizara una primera valoración de sus síntomas en el ámbito de la salud física, porcentaje que se eleva al 37,2 por ciento en el caso de la salud mental.