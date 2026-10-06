Agencias

EEUU afirma que todas sus aeronaves en Oriente Próximo "están a salvo" tras informaciones sobre un accidente aéreo

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha negado este martes que uno de sus helicópteros haya sufrido un accidente aéreo cuando sobrevolaba el mar Rojo y ha asegurado que todas las aeronaves estadounidenses "están a salvo" actualmente en Oriente Próximo.

"Medios estatales iraníes han estado tratando de publicar informaciones falsas sobre que un helicóptero MH-60R de la Marina de Estados Unidos se ha estrellado en el mar Rojo tras lanzar una alerta durante la noche. Estas informaciones no son ciertas", ha indicado el CENTCOM en un comunicado.

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En este sentido, ha indicado que "todas las aeronaves y el personal militar estadounidense en Oriente Próximo está localizado y a salvo" después de que las informaciones del lunes apuntaran a que la alerta fue emitida por el helicóptero cuando se encontraba cerca de territorio saudí.

No obstante, las autoridades no han confirmado este extremo en ningún momento, ni tampoco información sobre el estado de la tripulación o del propio helicóptero, identificado como un Sikorski MH-60 Seahawk.

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