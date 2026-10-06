Christa Pike, condenada a muerte en EEUU, está "consciente" tras ser hospitalizada por una ejecución fallida

September 30, 2026, Nashville, Tennessee, USA: CHRISTA PIKE in an undated photo. A federal appeals court Wednesday morning halted the execution of Christa Pike, 50, who was 18 when she murdered a classmate. (Credit Image: � Tennessee Department of Correction/ZUMA Press Wire)

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Christa Pike, la mujer condenada a muerte por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996 --cuando tenía 19 años--, está consciente y habla mientras sigue recibiendo tratamiento médico, según han confirmado este martes su equipo legal, seis días después de ser hospitalizada tras recibir dos inyecciones letales que no lograron su ejecución.

"Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos. A pesar de las graves lesiones que ha sufrido en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", han señalado en un comunicado los abogados Randy Spivey y Kelly Gleason.

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Los letrados, que han asegurado que la recuperación de Pike "no tiene precedentes desde el punto de vista médico", han reconocido que el pronóstico de su clienta "sigue siendo incierto", al tiempo que han augurado una "como mínimo, una larga recuperación".

En la misma nota, han trasladado su "inmensa" gratitud tanto al equipo de emergencias como a los profesionales del hospital, quienes "trataron a Christa con humanidad y le brindaron una atención excepcional", un agradecimiento que han extendido a "las miles de personas" que han mostrado su apoyo a su defendida.

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Está previsto que los dos abogados brinden más información en una rueda de prensa este miércoles.

El jefe del Departamento Correccional del estado norteamericano de Tennessee, Frank Strada, ha dimitido tras la fallida ejecución de Pike a finales de septiembre, un extremo que motivó asimismo la suspensión de ejecuciones.

Esta nueva eventualidad reaviva las críticas hacia el estado de Tennessee por su gestión de las ejecuciones, tras tener que suspender en mayo la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike, ha recogido la cadena WSMV.

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