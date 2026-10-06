Banco Central de Bolivia confirma primer desembolso de 211,3 millones de dólares del FMI

Guardar

La Paz, 6 oct (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este martes que recibió un primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 211,3 millones de dólares dentro del programa de financiación por 1.900 millones acordado entre ese organismo y el Gobierno de Rodrigo Paz.

En un escueto comunicado de prensa, el BCB señaló que "recibió el desembolso correspondiente al primer tramo del préstamo otorgado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF)" por 211,3 millones de dólares equivalentes a 156,1 millones en derechos especiales de giro (DEG).

PUBLICIDAD

El desembolso tiene "el objetivo de apoyar a la balanza de pagos y fortalecer las Reservas Internacionales del país", agregó el ente emisor.

El acuerdo con el FMI, anunciado a fines de julio, fue aprobado hace tres semanas en ambas cámaras del Legislativo boliviano y, el pasado 20 de septiembre, el presidente Paz promulgó la ley que lo valida.

El pasado viernes, el ministerio boliviano de Economía y Finanzas Públicas anunció que el Directorio Ejecutivo del FMI también aprobó el acuerdo y habilitó un primer "desembolso inmediato".

Con esa aprobación, se dio "un nuevo paso" para la implementación del "programa económico" del Gobierno, para "restablecer la estabilidad macroeconómica, recomponer las reservas internacionales, fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger a los hogares vulnerables y generar condiciones para la inversión privada y el crecimiento", indicó esa entidad.

PUBLICIDAD

También ratificó que este programa "permitirá movilizar" unos 4.000 millones de dólares adicionales de otros organismos financieros internacionales.

El acuerdo otorga a Bolivia 1.369 millones de DEG, equivalentes a 1.900 millones de dólares, para que enfrente los "persistentes" desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.

El plazo de repago de la deuda es "hasta 10 años a partir de cada desembolso", con una tasa de interés de 3,47 %, que podrá variar "de acuerdo a la cotización de los DEG".

Asimismo, estableció que el periodo de amortización será "a partir de los cuatro años y seis meses", con un plazo de desembolso de hasta 36 meses.

Entre los compromisos del Gobierno boliviano con el FMI está la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027, si bien el subsidio al diésel ya fue retirado en septiembre.

Los ajustes económicos del Ejecutivo han generado rechazo de sectores como los transportistas, sindicatos de maestros y también del expresidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores, quienes han amenazado con movilizarse desde la próxima semana en contra de estas medidas. EFE

PUBLICIDAD