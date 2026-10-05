Un muerto y seis heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov

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Kiev, 5 oct (EFE).- Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en sus redes sociales.

Según dijo la fuente en su parte, el ataque provocó incendios en un edificio administrativo y en varios automóviles, y causó daños en viviendas y otras infraestructuras.

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El Servicio de Emergencias y las autoridades regionales también han informado de ataques rusos durante la noche contra infraestructura industrial y portuaria de la región de Odesa.

Mientras tanto, la Guardia de Fronteras ucraniana ha dado cuenta del cierre temporal de un paso fronterizo con Moldavia debido a un bombardeo ruso que, según medios moldavos, ha herido a un guardia fronterizo de ese país vecino de Ucrania y ha provocado daños en un autobús. EFE

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