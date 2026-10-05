El presidente de Irán nombra a Mehrdad Ajlaqi nuevo ministro de Defensa

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha nombrado este lunes a Mehrdad Ajlaqi nuevo ministro de Defensa del país, por lo que la elección pasa ahora a manos del Parlamento para ser sometida a votación a medida que avanza el conflicto abierto en la región de Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país.

Ajlaqi, que ya trabaja para el Ministerio de Defensa y anteriormente dirigió la Organización de Industrias Aeroespaciales del país, ha sido nombrado de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución iraní, y se espera que el Parlamento examine ahora su nombramiento a través de una comisión antes de someterlo a votación.

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De ser aprobado, sucederá a Mayid Ibnalreza, que se encontraba en el cargo de forma interina tras la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por las fuerzas de Estados Unidos e Israel, según informaciones de la agencia de noticias IRNA.

Las autoridades iraníes confirmaron el 1 de marzo la muerte de Nasirzadé junto al fallecimiento del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, por los bombardeos.