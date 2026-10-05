El Nikkei sube un 2,5 % a media sesión y recupera la barrera de los 70.000 puntos

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Tokio, 5 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba por encima del 2,5 % en la media sesión de este lunes, recuperando por primera vez desde principios de julio la barrera de los 70.000 puntos, impulsado por las ganancias en el sector tecnológico.

Transcurrida la primera mitad de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, subía un 2,53 %, o 1.728,15 puntos, hasta ubicarse en los 70.037,61 enteros, por primera vez en más de tres meses.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,16 %, o 47,57 puntos, hasta las 4.138,57 unidades.

Esta subida en el parqué tokiota tiene lugar después de que Wall Street terminara en verde la semana pasada, tras darse a conocer una ligera subida del paro en Estados Unidos en septiembre, lo que disminuyó las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) vuelva a incrementar los tipos en su próxima reunión.

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En el plano geopolítico, durante el fin de semana Teherán afirmó que está estudiando la última propuesta hecha por Washington a través de Catar, mientras que el Ejército iraní informó de un programa para aumentar el alcance de sus misiles.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, ganaba un 3,68 %.

El fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 0,47 % y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron, Disco y Advantest aumentaron, respectivamente, un 5,7 %, un 5,37 % y un 4,5 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, se incrementó un 1,16 %; mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdía un 0,51 % y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo aumentaba un leve 0,05 %. EFE

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