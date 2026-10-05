Borrell y otros 500 excargos europeos piden suspender la parte comercial del Acuerdo de Asociación con Israel

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Un total de 500 ex altos cargos, exdiplomáticos, exministros y exfuncionarios europeos han criticado este lunes la pasividad de la UE ante los planes de Israel de construir nuevos asentamientos en la denominada Zona E1 al este de Jerusalén para seccionar Cisjordania en dos, lo que dificultaría enormemente la viabilidad de un futuro estado palestino y piden por ello suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación con Israel.

"A pesar de las considerables consecuencias de esta nueva anexión de territorio, la Unión Europea no ha tomado ninguna medida para disuadir la ejecución del proyecto E1 ni, en general, ha respetado sus obligaciones, derivadas de los tratados europeos, de actuar ante las violaciones del Derecho Internacional", denuncian los firmantes de la declaración, publicada por el periódico francés 'Libération'.

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Por ello piden a la UE "suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel" de 2000 que instaura el libre comercio bilateral en varios sectores, incluidos la industria y la agricultura.

Entre los firmantes figuran los ex primeros ministros y ministros de Exteriores franceses Dominique de Villepin y Alain Juppé, el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema, el ex primer ministro belga Yves Leterme y el ex primer ministro sueco Stefan Löfven, así como el ex alto representante de Política Exterior de la UE Josep Borrell y el expresidente del Parlamento europeo Enrique Barón.

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Ante esta expansión de las colonias israelíes, los firmantes piden que la UE actúe "de inmediato" y apunta incluso a la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, prevista para el 12 de octubre.

PIDEN SANCIONES A LA COMISIÓN EUROPEA

Los firmantes advierten de que Israel adjudicará próximamente los contratos para la primera fase del proyecto E1, que contempla la construcción de más de 1.200 viviendas en esta estratégica área.

Para abordar una situación que consideran insostenible, instan a la Comisión Europea a "presentar de inmediato propuestas legislativas" para "sancionar a todas las instituciones financieras y otros proveedores de servicios involucrados en la puesta en marcha del proyecto E1 y otros acuerdos ilegales" y para "impedir cualquier comercio de la UE con acuerdos ilegales".

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El poder judicial israelí ordenó el 27 de septiembre el aplazamiento por un mes de la apertura de la licitación del proyecto para que esta cuestión no perturbara las elecciones legislativas previstas en Israel para finales de octubre.

Doce países europeos condenaron el proyecto en una declaración conjunta publicada el 8 de septiembre y anunciaron su intención de imponer restricciones nacionales al comercio con los asentamientos israelíes, algo que España, Irlanda y Países Bajos ya han hecho.

De hecho, el artículo publicado este lunes reconoce "las medidas adoptadas a nivel nacional por algunos estados miembros de la UE contra los asentamientos ilegales", pero critican la postura de otros países, en particular Alemania e Italia, por "seguir bloqueando sistemáticamente las adopción de medidas a nivel europeo y por tanto convirtiéndose en cómplices efectivos del debilitamiento de los valores de la UE y de la solución de los dos estados".

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El Artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel recoge que las relaciones entre la Unión Europea e Israel se basan en el "respeto a los Derechos Humanos y los principios democráticos", valores que guían tanto su política interna como exterior. Sin embargo, los sucesivos gobiernos israelíes han continuado con la apropiación de tierras palestinas.

En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. El Derecho Internacional tipifica como crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.

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