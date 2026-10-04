Las entradas para el festival de Glastonbury 2027 se agotan en menos de 45 minutos

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Londres, 4 oct (EFE).- Las entradas para el festival de música de Glastonbury 2027, que se celebra al aire libre en el condado de Somerset (oeste de Inglaterra) se agotaron este domingo en menos de 45 minutos, según un comunicado oficial del evento.

Tras una pausa en 2026 a fin de que el terreno pueda regenerarse, este famoso festival regresará del 23 al 27 de junio del año próximo en la granja Worthy, de la localidad de Pilton (Somerset).

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"Las entradas para Glastonbury 2027 ya se han agotado. Gracias a todos los que compraron una; lamentamos que algunos se hayan quedado sin ellas en una mañana en la que la demanda superó ampliamente la oferta. En la primavera de 2027 habrá una reventa de aquellas entradas que hayan sido canceladas o devueltas", señala la página oficial de Glastonbury en la red social de Instagram.

El jueves salió a la venta el primer lote de entradas, pero eran solo las que incluían el viaje en autobús hasta Somerset, que se agotaron en menos de media hora, mientras que hoy se pusieron a la venta las correspondientes a la admisión general.

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El precio de la entrada de admisión general es de 408 libras (481 euros), un aumento de 29,50 libras (34,81 euros) respecto a 2025.

El festival aún no ha anunciado los cabezas de cartel para el festival 2027 y, a pesar de las conjeturas de los seguidores, la banda Oasis ha indicado que no está programada para actuar.

El año pasado las tres grandes cabezas de cartel del prestigioso Pyramid Stage fueron la banda de pop-rock británica The 1975, el legendario cantautor Neil Young y la estrella del pop estadounidense Olivia Rodrigo. EFE