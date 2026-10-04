La isla griega de Creta, devastada por cuatro días de intenso temporal

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Viena, 4 oct (EFE).— Un fuerte temporal que desde el pasado miércoles azota la griega de Creta, con intensas lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos, deslizamientos de tierra e inundaciones, ha causado al menos un muerto y enormes daños en viviendas, infraestructuras, cultivos y ganado.

Según el servicio meteorológico griego, en las últimas 24 horas se registraron unos 22.000 rayos en la isla y en el sur del mar Egeo, donde el tiempo ha comenzado a estabilizarse este domingo, con precipitaciones menos intensas.

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A medida que las aguas retroceden, comienza a revelarse la magnitud de los daños, aún sin cuantificar, informó este domingo la televisión pública helena ERT.

El temporal, que ya en la noche del miércoles al jueves causó la muerte de un ganadero de 82 años en la región de Rétino, en Creta central, arrasó la isla en plena temporada turística, con un gran número de visitantes, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados.

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Las enormes cantidades de agua caída —en algunas zonas se llegaron a registrar hasta 500 litros por metro cuadrado, nivel equivalente al de todo un año— no pudieron ser absorbidas por el suelo, lo que provocó fuertes inundaciones y una destrucción generalizada.

Los equipos de especialistas regionales trabajan a contrarreloj para reparar los extensos daños en la red eléctrica y despejar de escombros calles y carreteras.

La situación es particularmente crítica en la meseta de Lasithi, donde grandes áreas han quedado cubiertas por toneladas de lodo y agua, dejando seriamente afectada la producción de patatas, hortalizas y otros cultivos.

Muchos de los residentes y productores seguían este domingo sin poder acceder a sus propiedades para evaluar la magnitud de los destrozos y están a la espera de que el agua remita.

En otros lugares, como en Gouves (municipio de Hersonissos) —donde las corrientes de agua, junto a ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora, arrastraron automóviles al mar—, han comenzado gradualmente las labores de limpieza y reconstrucción.

El mal tiempo ha afectado asimismo a la isla de Rodas, donde el viernes pasado una turista alemana de 58 años murió al ser alcanzada por un rayo, que también hirió levemente a su marido. EFE