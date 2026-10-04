La Diputación, Belmez y la UCO financian el alojamiento de una veintena de estudiantes latinoamericanos

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La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Belmez y la Universidad de Córdoba (UCO) permitirá financiar el alojamiento de un total de 16 estudiantes procedentes de Latinoamérica. Para el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, "la firma de este acuerdo es una muestra más de la colaboración que venimos manteniendo con la Escuela Politécnica de Belmez como espacio capaz de generar conocimiento y soluciones para sectores estratégicos de la provincia".

Fuentes ha insistido en una nota de prensa en que "esta rúbrica, con la que se garantiza la residencia a 16 estudiantes, es un paso más en el fortalecimiento de la actividad universitaria de Belmez, con el objetivo de atraer talento, generar actividad económica y consolidar la Escuela como referente académico".

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Este proyecto, ha continuado, "tiene además una dimensión internacional, ya que la llegada de estudiantes, principalmente procedentes de Perú y Ecuador, convierte a esta localidad en punto de encuentro entre Córdoba y estos países. Así, no sólo estamos facilitando la formación de estos jóvenes, sino que establecemos vínculos académicos y humanos".

"La firma de este acuerdo evidencia una colaboración que une educación, territorio, empleo, cooperación internacional y desarrollo local en torno a un objetivo común, la puesta en valor de la Escuela Politécnica de Belmez. Un trabajo cooperativo con el que los recursos públicos, sin duda, multiplican su impacto", ha apostillado Fuentes.

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En relación con la colaboración mantenida con la Escuela, el presidente de la institución provincial ha hecho referencia, además, "al convenio de investigación suscrito con anterioridad y que estaba destinado a reforzar la actividad investigadora y a poner el conocimiento y la innovación al servicio del territorio".

Fuentes ha concluido insistiendo en "el importante papel que esta entidad universitaria juega para el Guadiato como generadora de actividad, de servicios, de empleo y oportunidades. Una herramienta esencial para fijar población al territorio, permitiendo que nuestros jóvenes puedan encontrar en su territorio caminos de futuro en los que desarrollar sus proyectos de vida".

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