Israel prohíbe la entrada al líder ecologista británico en represalia por el reconocimiento de Palestina

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado este domingo de la prohibición de entrar en el país impuesta al líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski, en represalia por la aprobación de una moción en la que el partido aboga por un estado palestino y que califica el sionismo de racista.

El congreso del partido, celebrado en Brighton en ausencia del propio Polanski, que se encontraba en un acto de campaña electoral, ha aprobado la iniciativa a pesar del rechazo de cuatro de los cinco diputados con los que cuenta la formación ecologista.

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La moción ha sido aprobada por 1.022 votos contra 813. El texto señala que el sionismo debe ser "tratado como cualquier otra forma de racismo" y defiende la sustitución de Israel por un único estado palestino con "derechos iguales para todos".

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado que se prohibirá la entrada de Polanski en Israel. "Los Verdes no solo han asumido el verde de Hamás, sino también su ideología: la eliminación del Estado de Israel a través de la lucha armada", ha criticado.

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Para Saar, el partido "ha dejado de actuar como un partido político y se ha convertido en una organización que legitima el terrorismo". La moción aprobada "pide un estado palestino 'desde el río hasta el mar', lo que implica la destrucción del Estado de Israel, y considera 'racismo' las aspiraciones del pueblo judío a la autodeterminación", se ha lamentado.

"Esto se sale del debate político legítimo. Mientras esta resolución esté en vigor será una mancha en la historia de Reino Unido. Todos los partidos políticos de Reino Unido, en primer lugar el Partido Laborista que gobierna, deben rechazar inequívocamente esta retorcida moción", ha añadido.

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La moción argumenta que el sionismo es necesariamente racista porque "sitúa a un grupo étnico por encima subyugando a los demás". "Esta moción es contra la ideología política y la práctica del sionismo tal como se define y no contra nadie de los que se identifican como sionistas por su religión o etnia. No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos", explica.

"El sionismo, como se define arriba, se tratará solo como otra forma de racismo y esta moción será aplicada por el grupo de trabajo de política antirracista conforme a su labor ordinaria", continúa.