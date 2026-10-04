Agencias

Flávio Bolsonaro tiene diez puntos de ventaja sobre Lula, con el 27 % del censo escrutado

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil con un 50,85 % de los votos, diez puntos más que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene un 41,05 %, según los resultados oficiales divulgados con el 27 % del censo escrutado.

Ninguno de los otros diez candidatos llega al 3 % de los sufragios. Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50 % de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027. EFE

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