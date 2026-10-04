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El belga Erik Lambrechts arbitrará el Croacia-España de la Liga de Naciones

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El belga Erik Lambrechts será el encargado de arbitrar el martes el partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones que enfrentará a las selecciones de Croacia y España en el Estadio Poljud de Split (20.45 horas), ha confirmado este domingo la UEFA.

Lambrechts, de 42 años, es árbitro FIFA desde 2014, aunque va a dirigir por primera vez un partido de la selección española absoluta. Ya ha arbitrado numerosos encuentros de la selección española Sub-21 y también es uno de los colegiados habituales en Europa.

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En este sentido, ha dirigido encuentros de ediciones anteriores de la Liga de Campeones, de la Liga Europa y de la Conference League. La pasada temporada, impartió justicia en el RC Celta-Olympique de Lyon (1-1) de octavos de final de la Liga Europa en marzo de 2026.

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