Pangea prevé facturar 5 millones en México en su primer año y mantiene su objetivo global de 140 millones en 2026

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Pangea The Travel Store prevé alcanzar una facturación de 5 millones de euros en México durante su primer año de actividad consolidada en el país, donde la compañía ha iniciado una nueva etapa de expansión internacional, mientras, la agencia mantiene su objetivo global de alcanzar los 140 millones de euros de ingresos en 2026.

La compañía ha compartido estas previsiones con Europa Press en el marco de la Franchise Innovation Summit (FIS), celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde ha presentado la evolución de su modelo de expansión y sus planes de crecimiento.

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México se consolida así como uno de los mercados internacionales en los que Pangea busca desarrollar su presencia. La compañía cuenta actualmente con cuatro puntos de venta en el país, que se suman a una red de más de 27 establecimientos en España.

La expansión internacional se produce mientras Pangea continúa desarrollando su red nacional. En España, la compañía mantiene su previsión de alcanzar 90 puntos de venta en 2029, dentro de una estrategia que combina el crecimiento de sus establecimientos propios y la incorporación de nuevas franquicias.

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En FIS, Pangea ha puesto el foco en Pangea Premium Partners, su modelo dirigido a profesionales e inversores interesados en desarrollar una agencia de viajes bajo el respaldo de la marca.

La propuesta incorpora tecnología propia, gestión de las relaciones con los clientes, herramientas de presupuestación y captación digital de clientes, formación, servicios de back-office y acompañamiento personalizado, además de exclusividad territorial.

El modelo está especializado en viajes a medida de alto valor añadido. Como referencia de la evolución de la red, las siete oficinas franquiciadas analizadas por Pangea registraron una facturación media de 1,4 millones de euros en los últimos doce meses, según los datos facilitados por la compañía.

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MODELO DE INVERSIÓN DE LA FRANQUICIA

La propuesta de Pangea para inversores parte de una inversión inicial de 100.000 euros, que incluye el canon de entrada, la reforma y adecuación del local y el fondo de maniobra.

Según las estimaciones de su plan de negocio, el modelo prevé recuperar la inversión en un año y alcanzar un retorno de 620.000 euros en cuatro años, además de ofrecer la posibilidad de crecer mediante la apertura de nuevas franquicias.

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El proceso de incorporación incluye una primera reunión, la visita a una agencia en funcionamiento y el análisis del modelo financiero, tras lo que Pangea desarrolla una propuesta adaptada a cada ciudad.

La compañía estima un plazo de 8 a 12 semanas desde la firma hasta la apertura y prevé seguir incorporando franquiciados como parte de su estrategia de crecimiento en España.

La compañía acude al certamen tras haber multiplicado por diez su volumen de negocio en la última década, al pasar de los 9 millones de euros facturados en 2016 a superar los 102 millones en 2025.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 10 MILLONES

La compañía también trabaja en una ampliación de capital de alrededor de 10 millones de euros para acelerar su expansión, según explicó a Europa Press Abraham Martín, director de Marketing de Pangea.

La operación anunciada el pasado mes de abril continúa en proceso y se está abordando a través de distintas vías, con conversaciones tanto con potenciales socios nacionales como internacionales.

La compañía busca incorporar inversores que aporten valor al proyecto y prevé que la operación pueda contar finalmente con "al menos dos nuevos socios", aunque todavía no ha cerrado ni comunicado formalmente la ampliación, según ha confirmado Martín.

EL ALZA EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE

Martín también ha destacado el impacto de los cambios de precios de las aerolíneas por el alza del combustible y ha recomendado a los viajeros que, cuando tengan claro el destino y las fechas de su viaje, prioricen cerrar la reserva de los vuelos y el viaje principal, dejando para más adelante actividades y servicios adicionales.

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Según ha explicado, este año los consumidores están demorando más la decisión de compra pese a que la demanda de viajes se mantiene, lo que está provocando que algunos viajeros se queden sin disponibilidad para las fechas previstas.

En este contexto, ha reivindicado el papel de las agencias de viajes en la gestión y atención al cliente, especialmente ante cambios o cancelaciones, y ha destacado el acompañamiento que ofrece Pangea durante todo el proceso.