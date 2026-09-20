Raphinha, un ‘9’ de récord

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Barcelona, 20 sep (EFE).- Con el 'triplete perfecto' conseguido ante el Sevilla (1-3), el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ ya suma catorce tantos en los primeros ocho partidos de la presente temporada, el mejor arranque goleador de un jugador en la historia del Barcelona.

El delantero de Porto Alegre, que ha pasado de jugar de extremo a ocupar este curso la posición de ‘9’, superó el registro de la leyenda azulgrana César Rodríguez, quien hasta la fecha ostentaba el récord de goles (13) tras los primeros ocho duelos.

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Además, el primer capitán del equipo azulgrana, que ha cerrado un acuerdo para renovar con el Barça hasta el año 2030, ha rubricado el tercer mejor inicio goleador en la historia de LaLiga.

Suma ya Raphinha doce goles en las primeras siete jornadas, una cifra solo superada por Esteban Echevarría, autor de 14 con el Oviedo en la temporada 1943-44, y Cristiano Ronaldo, que anotó 13 dianas en el arranque del curso 2014-15 con el Real Madrid.

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Los récords del ‘9’ inesperado del Barça no terminan aquí, pues en Sánchez Pizjuán encadenó su segundo triplete en el campeonato liguero, tras el conseguido frente al Racing de Santander (7-2), un hecho que en la competición española no ocurría desde la temporada 2017-18.

En el Barça, sólo dos jugadores habían conseguido este hito: el argentino Leo Messi (en tres ocasiones) y el uruguayo Luis Suárez.

Precisamente el delantero charrúa era el último jugador azulgrana, hasta la irrupción de Raphinha en el Sánchez Pizjuán, que había logrado un ‘hat-trick’ perfecto, al marcar en un mismo partido con la cabeza, la pierna derecha y la izquierda.

El brasileño lo consiguió en otra actuación brillante como delantero centro, una posición nueva para él desde el 16 de agosto pasado, cuando su entrenador, Hansi Flick, le propuso ocupar la punta de ataque en la primera parte del partido amistoso contra el Basilea suizo.

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"No me acuerdo haber entrenado de ‘9’ en los entrenamientos. En el partido, el entrenador me dijo que jugaría de ‘9’ y que después pasaría al extremo", explicó esta semana el brasileño en una entrevista concedida a Rac1.

Antes del inicio de LaLiga, el técnico alemán volvió a plantear a Raphinha la posibilidad de ocupar la punta de ataque. Por aquel entonces, el Barça todavía soñaba con contratar al delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, una operación que no pudo llevar a cabo por la negativa de la entidad colchonera a traspasar al futbolista.

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Sin Julián en la plantilla, Raphinha ocupó la posición de delantero centro y lideró la goleada de su equipo en el debut liguero contra el Elche (5-0), con un doblete y una asistencia.

Y desde ese 23 de agosto ya no dejaría de marcar goles con el Barça en esa posición. Raphinha ha visto portería en siete de los primeros ocho partidos que ha disputado. Solo se quedó sin marcar frente al Levante, aunque en el Ciutat de València repartió dos asistencias.

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Su media goleadora se acerca a los dos tantos por partidos (1,75) y, en este inicio de curso, supera las cifras goleadoras de otros puntas consolidados en el fútbol europeo como Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La eclosión del brasileño como uno de los mejores ‘9’ de la actualidad se explica, en parte, por la máquina perfecta de fútbol en la que se ha convertido el equipo que dirige Hansi Flick.

El líder de LaLiga suma 36 goles en ocho partidos (31 en LaLiga y 5 en la Champions). Raphinha ha marcado casi el 40 % de los tantos de su equipo. Sin ser un ‘9’ de cuna, sus goles están haciendo olvidar a Robert Lewandowski, autor de 19 tantos en 46 partidos el curso pasado, y a Ferran Torres, que terminó su última temporada en el Barça con 21 dianas en 49 encuentros.

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Pese a estas cifras goleadoras, el jugador de Porto Alegre no figura entre los 30 candidatos a ganar el próximo Balón de Oro, una decisión que el propio futbolista ha calificado de injusta.