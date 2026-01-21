Kast elige un gabinete poco político, con muchos empresarios y dos exabogados de Pinochet

María M. Mur

Santiago de Chile, 20 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes a su futuro gabinete de ministros, un equipo poco político, formado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia en partidos y vinculados al sector privado, y entre los que hay dos antiguos abogados del general Augusto Pinochet (1973-1990).

"Vamos a recuperar y reconstruir Chile", dijo el exdiputado ultracatólico, que sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

El anuncio tuvo lugar en una ceremonia sobria -debido al luto por los 20 muertos en los recientes incendios en la zona centro-sur, celebrada en las oficinas de la capital en las que se instaló Kast cuando ganó las elecciones en diciembre, con el 58 % de los votos.

La mayoría de los nombres se habían ido filtrando en los últimos días, menos el de Seguridad, una de las carteras que más peso tendrá debido a que Kast prometió hacer de la lucha contra la delincuencia y la migración irregular una de sus banderas.

El cargo, el primero en anunciarse, lo ocupará Trinidad Steinert, hasta hoy fiscal de la región de Tarapacá (en la frontera norte) y conocida por lograr condenas para miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua.

"Este Gobierno va a recuperar el control del territorio y de nuestras fronteras", aseguró Kast.

Hacienda será otra de las carteras clave y estará liderada por Jorge Quiroz, el economista ultraliberal que ideó otra de las promesas de campaña de Kast: un megarrecorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin tocar beneficios sociales.

Padre de nueve hijos, Kast se convertirá en el primer presidente de extrema derecha y en el primer pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia.

Aunque en campaña evitó a toda costa mostrar su simpatía por el régimen -a diferencia de sus otros intentos por llegar a La Moneda- y pronunciarse sobre posibles indultos a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, dos de los nombramientos de este martes han despertado temor entre organizaciones de derechos humanos.

Se trata de los abogados Fernando Rabat (Justicia y Derechos Humanos) y Fernando Barros (Defensa), quienes formaron parte en distintas etapas de la defensa de Pinochet.

"Los nombramientos de Barros y Rabat reflejan su política negacionista de los derechos humanos", dijo a EFE la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Uno de los objetivos de Kast es recuperar la inversión y para ello ha buscado al gran empresariado.

Para Relaciones Exteriores, optó por Francisco Pérez Mackenna, ajeno al mundo diplomático y quien hasta ahora era gerente general de Quiñenco, una de las firmas de Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de Chile.

También, designó a un alto ejecutivo para llevar conjuntamente los ministerios de Economía y Minería: Daniel Mas, actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal asociación empresarial del país.

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, reservó pocos ministerios para miembros de su propio partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli). De los 24 ministros, 16 no son militantes.

Entre los pocos cargos que recayeron en los partidos está el de ministro del Interior y jefe del gabinete, que será ocupado por el exdiputado de la UDI Claudio Alvarado.

Otro de los políticos que integrarán el gabinete como titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) será el exsenador de RN José García, que se encargará de las relaciones con el Parlamento y tendrá un rol clave debido a la fragmentación y la ausencia de mayoría claras en el hemiciclo.

El académico de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza, dijo a EFE que es "habitual" que los mandatarios opten por un primer equipo poco político, pero explicó que la experiencia demuestra que son gabinetes que duran poco y que se tambalean a la primera contingencia política.

"Sebastián Piñera nombró a figuras muy cercanas al inicio de su segundo mandato y que, producto del estallido social y la pandemia, tuvo que remover para crear un gabinete de coalición", indicó Espinoza.

Lo mismo le ocurrió a Boric, que se rodeó de sus compañeros de luchas estudiantiles e hizo un "gran cambio ministerial tras el fracaso del primer proceso constituyente", agregó.

Quien finalmente quedó fuera del Gabinete es el Partido Nacional Libertario, de una ultraderecha más radical que Kast, que tiene una importante presencia parlamentaria y que le dio su apoyo en el balotaje. EFE

