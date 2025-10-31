La guitarrista paraguaya Berta Rojas presenta su nuevo disco junto a diecisiete músicos latinoamericanos

Asunción, 30 oct (EFE).- La guitarrista paraguaya Berta Rojas, ganadora de un Grammy Latino en 2022, presentó este jueves su nueva producción musical, "La huella de las cuerdas", en la que hace un recorrido por los acordes de instrumentos de diez países latinoamericanos acompañada por diecisiete artistas invitados.

En una conferencia de prensa en Asunción, Rojas dio a conocer una versión digital, en audio y video, de su nuevo disco de diez temas, y otra física, que incluye un libro, acompañado de un vinilo de 180 gramos y una aplicación de realidad aumentada para escuchar y ver los instrumentos de cuerda en tres dimensiones.

La intérprete paraguaya dijo que hace dos años decidió "iniciar la aventura de ir al encuentro" de instrumentos de cuerda de la región, que, aseguró, "sumados representan la sinfonía de las voces vírgenes de América".

"La guitarra, siendo puente desde Paraguay, fue al encuentro de sus hermanos y hermanas y de eso se trata esta obra, de encontrarnos, abrazarnos en la música, para transitar el sonido, la huella de sus cuerdas", dijo la guitarrista, quien destacó que el proyecto busca mostrar la música e historia de América "desde otra mirada".

Rojas relató que el "viaje sonoro" comenzó en Roma, donde grabó un tema con la guitarrista Evangelina Mascardi, quien ejecutó la vihuela española y la guitarra barroca, para retratar la llegada a América de esos instrumentos.

La artista asuncena contó para la ocasión con una guitarra Pagés de doce cuerdas elaborada en 1820 en La Habana.

Después, viajó a México para encontrarse con el compositor Eloy Zúñiga y su banda La Mata del Huapango, quienes mostraron su talento con la jarana huasteca, quinta huapanguera y violín.

El recorrido siguió en Puerto Rico, donde Rojas grabó con Fabiola Méndez y su cuatro; después, en Colombia, con la bandola y el tiple de los Hermanos Saboya; y en Chile, donde se unió al guitarrón chileno de Alfonso Ureta.

También hay otras composiciones con artistas que tocan el charango, el cuatro venezolano, el 'bandolim brasileño' y el arpa paraguaya.

Además, Rojas prestó las cuerdas de su guitarra clásica al ronroco del argentino Gustavo Santaolalla para crear una nueva versión del tema 'The Last Of Us', la canción de la serie de HBO y del videojuego, que fue presentada en mayo pasado.

"La huella de las cuerdas" incluye un "libro de gran formato" de diez secciones, uno por cada tema musical, que incorpora narraciones, fotografías de los instrumentos y retratos de los artistas protagonistas, explicó en la conferencia de prensa la diseñadora Celeste Prieto.