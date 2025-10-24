De Carmen Lomana a Vania Millán: noche de glamour en la inauguración de Silvia Fernández en la Milla de Oro de Madrid

La diseñadora berciana Silvia Fernández ha celebrado este jueves, 23 de octubre, la inauguración de su nueva tienda en la calle Claudio Coello 16, en plena Milla de Oro madrileña, consolidando así su crecimiento como una de las firmas nupciales 'Made in Spain' más reconocidas del momento.

El exclusivo evento reunió a numerosas celebridades, influencers y amigas de la marca, convertidas en auténticas embajadoras de su estilo. Entre los asistentes destacaron Lidia Bedman, Paty Sánchez-Flores, Ingrid Asensio, Noelia López, Cristina Cerqueiras, Carmen Lomana, Noelia Bonilla, Vania Millán, Sandra Majada y Cynthia Pereira, quienes quisieron acompañar a la diseñadora en una noche cargada de glamour y emoción.

Con esta nueva boutique, la segunda en la capital y la número 15 en España, Silvia Fernández refuerza su apuesta por la moda nupcial artesanal. El espacio, de 170 metros cuadrados, ha acogido una colección cápsula exclusiva llamada 'Madrid', inspirada en las mujeres que han formado parte de la historia de su marca y la han ayudado a brillar. "Madrid, la ciudad donde me formé y que tanto me dio en mi juventud, me abría sus puertas de par en par", explica la diseñadora.

Sin olvidar sus inicios, Silvia ha recordado sus comienzos humildes y cómo su primer local en la calle Almirante, inaugurado en 2022, marcó un punto de inflexión para la marca: "Lo hicimos con pocos medios, con miedo, pero con mucha ilusión... y Madrid nos dio la bienvenida más grande que jamás habíamos tenido".

"Nacimos como una marca que no tenía ningún contacto ni con medios, ni con celebridades, ni nadie del gremio con el que sintiésemos ningún tipo de apoyo. Solo nuestros valores de por medio y un sueño, acercar la alta costura española a la novia millennial", explica la berciana.

Con sede en Ponferrada, Silvia Fernández ha logrado expandirse internacionalmente, estando presente en más de 100 puntos multimarca en países como Estados Unidos, México, Portugal, Italia o Arabia Saudí. El éxito de esta apertura en Madrid reafirma el sello y la esencia de una marca que ha hecho de la artesanía, la elegancia y la autenticidad sus mayores distintivos.