Llegan a Israel los cuerpos de otros dos rehenes entregados por Hamás al CICR en la Franja de Gaza

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Al Qassam, ha entregado este miércoles por la noche a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cadáveres de otros dos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco del acuerdo con Israel para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la entrega de todos los rehenes.

Tras el anuncio del brazo armado de Hamás, el Ejército israelí ha informado de que los dos ataúdes de los rehenes fallecidos han "cruzado la frontera hacia el territorio del Estado de Israel", escoltados por las tropas, y se dirigen al centro nacional de Medicina Forense para llevar a cabo el proceso de identificación.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha explicado que ha recibido de la Cruz Roja los dos ataúdes con los restos de rehenes y ha indicado que "una vez finalizado el proceso de identificación se notificará formalmente a las familias".

"Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto y les acompañamos en estos momentos difíciles. El esfuerzo por repatriar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que se repatrie al último", reza un comunicado, en el que pide privacidad para las familias y evitar difundir información al respecto que no esté verificada.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve, de confirmarse estos dos últimos) de los 28 fallecidos.

No obstante, la milicia palestina ha afirmado que ya ha devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y ha avisado de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.