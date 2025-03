Musk insiste en que la Fed tiene un exceso de personal absurdo

(Bloomberg) -- Elon Musk apuntó a la Reserva Federal de Estados Unidos en una publicación del domingo en X, en la que calificó al banco central de tener una plantilla “absurdamente numerosa”.

Es la segunda vez que Musk, que ha encabezado los esfuerzos del presidente Donald Trump para recortar el gasto del gobierno federal, ha apuntado al banco central con la misma acusación. Publicó una acusación similar en diciembre.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, o DOGE, ha sido fundamental para reducir el personal gubernamental y exigir a empleados de muchas agencias que envíen correos electrónicos dando cuenta de su trabajo reciente.

La Junta de la Reserva Federal en Washington y sus 12 bancos de reserva regionales en todo EE.UU. empleaban aproximadamente 24.000 personas en 2023.

A diferencia de muchas partes del gobierno federal, el banco central de EE.UU. no recibe financiación a través del proceso presupuestario del Congreso. Sus ingresos proceden de sus propias operaciones, principalmente de los intereses de los valores gubernamentales que ha adquirido a través de operaciones de mercado abierto. Aunque en los últimos años la Reserva Federal ha incurrido en déficits debido al alto nivel de intereses que paga sobre las reservas bancarias.

