Sheinbaum promete colaborar con la Iglesia pese a sus críticas a la política de seguridad

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió este miércoles colaborar con la Iglesia católica a pesar de las pasadas críticas de la institución religiosa a la política de seguridad en el país, donde han asesinado a varios sacerdotes.

La mandataria destacó en su conferencia matutina la cooperación de la Iglesia católica en el programa 'Sí al desarme, sí a la paz', que comenzó el viernes en la Basílica de la Virgen de Guadalupe y con el que el Gobierno canjeará las armas de la ciudadanía por dinero en efectivo "sin investigar a nadie".

“Es una coordinación que hacemos en particular con la Iglesia católica y que nos ayuda a dar resultados y a buscar un lugar en donde estemos de acuerdo, ellos han criticado al Gobierno a través de sus distintas instancias, sobre temas", expresó la gobernante mexicana.

Los cuestionamientos de la jerarquía católica comenzaron en la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido de Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ante asesinatos de alto perfil de religiosos en Chihuahua y Chiapas, en las fronteras norte y sur del país, respectivamente.

Durante las campañas electorales, antes del 2 de junio pasado, Sheinbaum chocó con la Iglesia por diferencias en el diagnóstico de la violencia en el país, que acumuló un récord de más de 196.000 asesinatos en el sexenio de López Obrador.

"Incluso, cuando estuve en campaña y solicitaron una firma de un acuerdo, yo firmé y dije: 'en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo'. Porque no estaba de acuerdo en la visión que presentaban, como si el Gobierno no hubiera hecho nada, yo no estaba de acuerdo con eso", comentó Sheinbaum.

Sheinbaum, quien es de origen judío pero no es practicante, defendió la separación de la Iglesia y el Estado establecida en la Constitución.

Pero insistió en que habrá colaboración de su Gobierno con las instituciones religiosas en puntos en común, como el programa 'Sí al desarme, sí a la paz'.

“Este acuerdo de palabra, es de colaboración con la Iglesia católica y con otras iglesias, porque el objetivo es hacerlo con otras iglesias, es una manera de coordinarnos con todos los sectores de la sociedad en la construcción de la paz y particularmente en un tema tan importante como el desarme", expuso. EFE

