El uruguayo Federico Waksman, vencedor absoluto: "Ha sido un gran logro, algo increíble"

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- El navegante uruguayo Federico Waksman (Repremar), que ayer viernes hizo historia en la 24ª Mini Transat al proclamarse vencedor absoluto en la división Prototipos de esta edición señaló que "es un grandioso logro, algo increíble".

Asimismo, añadió que la Mini Transat "no es sólo una carrera contra los demás", ya que "ante todo una prueba contra uno mismo".

"Debemos recurrir a nuestros recursos como pocas veces y probablemente incluso como nunca antes. Es un sentimiento de orgullo haber conseguido hacer realidad este proyecto", detalló.

Waksman cruzó la línea de meta ayer tarde a las 18:21 (hora española) en primera posición con una ventaja de más de 80 millas náuticas (145 km) por delante del segundo clasificado, el español Carlos Manera (Xucla), ganador de la primera etapa, y esto le permitió recuperar su desventaja de 4 horas y 14 minutos con respecto a él.

El uruguayo, que finalizó 21º en la anterior edición en un barco de la división Serie, se convirtió así en el primer representante de su país, el primer sudamericano y el séptimo navegante no francés en lograr este gran triunfo.

Muy emocionado, afirmó que esto "ha sido el resultado de mucho trabajo". "Como todos los demás competidores, construí este proyecto durante varios años. Fue una gran inversión y muchos sacrificios", agregó.

"Participar en la Mini Transat no es sólo dirigir un barco, es mucho más que eso. Después de mi primera participación en la carrera, en 2021, había aprendido muchas lecciones, ya sea a nivel técnico, a nivel meteorológico y en muchos otros puntos", explicó.

Sobre su pulso con Carlos Manera, que le superaba en más de cuatro horas en la salida de la segunda etapa, explicó que "esa brecha era mucho y poco al mismo tiempo": "Sabía que no se me permitiría cometer ningún error, especialmente porque Carlos no se rendiría y eso es lo que hizo. Para aspirar a ganar, no sólo tenía que terminar delante de él, sino también poner cierta distancia entre nosotros dos. Al final conseguí escaparme y mantenerme 80 millas por delante hasta el final", puso de relieve.

En segunda posición de la etapa ha entrado el español afincado en Girona Carlos Manera (Xucla), de 25 años y que ha cruzado la línea de meta esta madrugada a las 02:51:34 (hora española) tras invertir 13 días, 13 horas, 32 minutos y 54 segundos completar las 2.560 millas náuticas (4.745 km).

Manera ha igualado así la marca de un español en la prueba, con el segundo puesto de Alex Pella en 2005, después de ganar la segunda etapa.

Ganador de la primera etapa, Manera partió con una ventaja de 4h.14m. respecto a Federico Waksman, pero las 8h.30m.50s. que ha cedido al uruguayo le han relegado a la segunda posición final en la general absoluta.

"Fue realmente agradable ver que el barco era capaz de ir muy rápido, pero requirió mucho compromiso, tanto físico como mental. Terminar segundo en la clasificación general, aunque aspirara al primer puesto, sigue siendo muy satisfactorio", indicó a la llegada.

"No olvido que hace exactamente un año estaba terminando de construir el casco del barco antes de botarlo en diciembre y luego realizando las regatas de clasificación. Subir al podio es obviamente genial y no creo que tenga mucho que reprocharme. Generalmente hice las cosas correctamente", concluyó.

Clasificación General final 24ª Mini Transat(Disputadas las dos etapas de la prueba)

División Prototipos.1. Federico Waksman (URU) Repremar 23d.04h.56m.39s..2. Carlos Manera (ESP) Xucla 23d.09h.13m.12s.Aún en competición2ª Etapa: La Palma-St.François (Guadalupe). 2.500 m.n. (4.635 km)14ª jornada (11.11.2023/11:00 horas) Distancia a meta.3. Marie Gendron (FRA) Léa Nature a 76 m.n. (140 km).4. Julien Lettisier (FRA) Frerots 91.....10. Marc Claramunt (ESP) Barra 29321. Josep Costa (ESP) Tip Top Too 314Hasta 28 clasificados+ 3 abandonos.......División Serie Distancia a meta.1. Luca Rosseti (ITA) Race Care 202 mn. (374 km)......14. Djemila Tassin (BEL/ESP) Antistene a 333 mn.17. Federico Norman (ARG) Red Hot Mini 34855. Miguel A. Rondon (ESP) Kristina II 697 Hasta 59 clasificados. EFE

