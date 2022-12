Los cinco meses perfectos de Enzo Fernández

Lisboa, 27 dic. En sólo cinco meses, Enzo Fernández ha pasado de joven promesa a campeón del mundo. Cinco meses perfectos en los que el argentino ha revitalizado a su club, el Benfica, y se ha convertido en uno de los centrocampistas más deseados en Europa.

En agosto, Enzo jugó su primer partido con los 'encarnados' y, en diciembre, fue titular en la final de un Mundial que acabó por conquistar, el último capítulo de una temporada que sólo está a la mitad.

Llegado a Lisboa en verano procedente de River Plate por 10 millones de euros, obtuvo de inmediato la titularidad en el once inicial del nuevo entrenador de las "águilas", el alemán Roger Schmidt, y fue el elemento diferenciador en el buen inicio de temporada del equipo.

En su estreno con el Benfica, el 2 de agosto, en la victoria por 4-1 contra el Midtjylland en la ronda previa de la Liga de Campeones, metió también su primer gol.

Tres días después, en la jornada inicial de la Liga portuguesa, volvió a marcar en el triunfo contra el Arouca (4-0) y, cuatro días después, marcó en el partido de vuelta contra los daneses (1-3).

Estos han sido los únicos tantos que el argentino ha anotado hasta ahora con el Benfica, donde su papel en el campo ha cambiado a medida que el equipo se ha cohesionado.

Enzo, que ya había empezado la campaña con el River, llegó a Portugal con un ritmo diferente al de sus compañeros, por lo que acabó asumiendo inicialmente el papel de "maestro" sobre el césped, dictando la cadencia del juego del Benfica.

Tras su primer mes, fue considerado el mejor centrocampista de la Liga portuguesa.

Hasta el propio técnico alemán se sorprendió con la buena adaptación del argentino, y dijo que parecía que llevaba "varios años" en el club.

ENZO CONTRA SU ÍDOLO, LEO MESSI

Llegó septiembre y el mayor reto hasta ese momento de la carrera de Enzo Fernández: la Liga de Campeones, donde tendría que enfrentarse al Juventus de Turín y al París Saint-Germain de su ídolo, Lionel Messi.

No se dejó intimidar por los grandes compromisos continentales y fue una de las figuras del histórico triunfo del Benfica en Turín, donde se impuso a la Juve por 1-2, un partido en el que Enzo destacó tanto ofensiva como defensivamente.

Sus buenas actuaciones en Portugal llegaron a los oídos del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, que a finales de mes lo incluyó por primera vez en una convocatoria.

En su debut con la Albiceleste, en un amistoso ante Honduras el 28 de septiembre, Enzo reemplazó a Leandro Paredes en el minuto 64 y en el 69 intervino en el gol que le dio el 3-0 definitivo a Argentina.

Tras el partido, dijo que "fue una alegría jugar con Messi"."Es un sueño hecho realidad".

Exactamente una semana después, ya en octubre, tuvo a su ídolo frente a frente en el partido de 'Champions' en Lisboa entre el Benfica y el PSG (1-1), en el que el equipo portugués logró frenar a Messi, Mbappé y Neymar.

Los 'encarnados' acabaron primeros del grupo H, aunque con los mismos puntos que los parisinos, y se enfrentarán al Brujas belga en octavos.

Las buenas actuaciones de Enzo con la camiseta de las "águilas" continuaron hasta el mes siguiente, y recientemente fue elegido por la Liga lusa como el mejor centrocampista de octubre y noviembre.

DE LISBOA A CATAR

Enzo vuelve a convencer a Scaloni y consigue el pasaporte para el Mundial de Qatar.

Empezó la competición como suplente y, en el segundo partido, una victoria por 2-0 contra México, marcó un fantástico gol, el primero con su país.

Fue titular en el siguiente duelo, ante Polonia (2-0), contra la que dio la asistencia del segundo gol argentino.

Nunca más volvió a salir del once inicial y el pasado 18 de diciembre levantó el trofeo.

Además, fue elegido el mejor jugador joven del torneo.

"Todavía no puedo creer que tuve el placer de representar a Argentina, no puedo creer que anoté un gol con esta camiseta, no puedo creer que ganamos la Copa del Mundo, no puedo creer que este último mes sea real!", escribió Enzo en su perfil de la red social Instagram.

Con su jugador muy codiciado, el presidente del Benfica, Rui Costa, ha sido claro: quien quiera llevarse a elementos clave de la plantilla tendrá que pagar el valor de rescisión, que en el caso de Enzo, con contrato hasta 2027, ronda los 120 millones de euros.

