México deporta a EEUU a narco cuya captura desató caos en la frontera

Amplía con rueda de prensa del secretario de Defensa, testimonio de habitante y situación en Nuevo Laredo. Pasa a Nota. ///Nuevo Laredo, México, 15 Mar 2022 (AFP) - El líder el Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, fue deportado este martes a Estados Unidos acusado de narcotráfico, informó el gobierno de México, tras el caos que desató su captura en Nuevo Laredo, en la frontera entre ambos países.Treviño, alias el "Huevo", fue entregado en la madrugada a autoridades del país vecino, pues tenía la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, por lo que no fue necesario tramitar el pedido de extradición que pesaba en su contra, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.Medios locales difundieron imágenes del momento en que el capo, fuertemente custodiado, fue entregado en la frontera entre Baja California, noroeste de México, y California, Estados Unidos.La captura de Treviño el domingo desató intensas balaceras, bloqueos viales y quema de vehículos en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas), que se extendieron hasta la madrugada del lunes. Esta situación forzó a la embajada de Estados Unidos a cerrar "hasta nuevo aviso" su consulado en esa ciudad.La sede diplomática continuaba cerrada la tarde de este martes, en tanto que residentes de esta ciudad expresaban su miedo a salir a las calles."Pues uno sale con temor, pero tenemos que trabajar. No hay de otra", dijo a la AFP, Roberto Aceves, mientras esperaba el transporte para trasladarse a una maquiladora de la urbe, de 425.000 habitantes.La mayoría de las escuelas permanecen cerradas. En algunos casos, como la Universidad Tecnológica, regresaron a la modalidad de clases virtuales de manera indefinida.Unas 40 instalaciones civiles y militares de Nuevo Laredo recibieron balazos durante los disturbios, detalló este martes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en conferencia de prensa.La refriega también provocó el cierre el lunes, por unas horas, de los puentes internacionales."Es una de las detenciones más importantes de la última década", había declarado el lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. - Reforzamiento militar -Sandoval indicó que tras la captura se reforzó la presencia militar con casi 800 efectivos y helicópteros armados."Se ha desplegado un número mayor de elementos militares que llegaron a Nuevo Laredo en las últimas horas", confirmó a la AFP un militar de alto rango estacionado en esta ciudad.El Ministro de la Defensa dijo que en esta zona en particular "las organizaciones (delictivas) van equipadas de forma similar" a las fuerzas armadas.Treviño es requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero, y en México tiene acusaciones de homicidio y terrorismo, según la secretaría de la Defensa.El gobierno mexicano procedió a su deportación dado que "no existe registro de sus ingresos legales al país", explicó en la misma rueda de prensa el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.El detenido es sobrino del detenido Miguel Ángel Treviño (alias "Z-40"), considerado el último líder de Los Zetas, una organización surgida del Cártel del Golfo (el más antiguo de México), conformada por militares desertores y que se caracterizó por sus prácticas sanguinarias.Un hermano del Huevo, Juan Francisco Treviño, cumple cadena perpetua en Estados Unidos.México está inmerso en una espiral de violencia que deja unos 340.000 muertos -en su mayoría atribuidos a acciones del crimen organizado- desde 2006 cuando se desplegó una ofensiva militar antidrogas.str-jg/axm/dga -------------------------------------------------------------